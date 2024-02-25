أخبار عالمية

عائلة نافالني تتسلم جثمانه وتواجه تهديدات بدفنه في مستعمرة عقابية نائية

عبد الرحمن عياد

قامت كيرا يارميش المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني، بالإعلان يوم السبت أن والدة نافالني قد استلمت جثمانه بعد وفاته في السجن الأسبوع الماضي.
وقدعبّرت يارميش عن عدم معرفتها إذا ما كانت السلطات سوف تسمح بإقامة جنازة وفقًا لرغبة العائلة واستحقاقات أليكسي.

عائلة نافالني تتسلم جثمانه وتواجه تهديدات بدفنه في مستعمرة عقابية نائية

عائلة نافالني تتسلم جثمانه وتواجه تهديدات بدفنه في مستعمرة عقابية نائية

وفي اليوم السابق فقد أعلنت ليودميلا، والدة نافالني بأن المحققين يرفضون تسليم جثمانه من مشرحة في مدينة سالخارد النائية في القطب الشمالي، وذلك قبل أن توافق على دفنه بدون مراسم جنازة عامة، وأشارت إلى أن مسؤولًا أخبرها أنها يجب أن توافق على هذا الأمر لأن جثمان نافالني بدأ يتحلل.

 

والدة نافالني
والدة نافالني

 

وفي تطور آخر فقد أكد مساعدو نافالني يوم السبت أن السلطات هددت بدفنه في مستعمرة عقابية نائية إذا لم توافق عائلته على شروطها، وتأتي هذه التهديدات بعدما أعلنت إدارة السجون في روسيا أن نافالني (47 عامًا) فقد وعيه وتوفي فجأة يوم الجمعة الماضي.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


من مقالات الكاتب:
مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات مع مسلحين قرب معبر كرم أبو سالم
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.