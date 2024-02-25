قامت كيرا يارميش المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني، بالإعلان يوم السبت أن والدة نافالني قد استلمت جثمانه بعد وفاته في السجن الأسبوع الماضي.

وقدعبّرت يارميش عن عدم معرفتها إذا ما كانت السلطات سوف تسمح بإقامة جنازة وفقًا لرغبة العائلة واستحقاقات أليكسي.

عائلة نافالني تتسلم جثمانه وتواجه تهديدات بدفنه في مستعمرة عقابية نائية

وفي اليوم السابق فقد أعلنت ليودميلا، والدة نافالني بأن المحققين يرفضون تسليم جثمانه من مشرحة في مدينة سالخارد النائية في القطب الشمالي، وذلك قبل أن توافق على دفنه بدون مراسم جنازة عامة، وأشارت إلى أن مسؤولًا أخبرها أنها يجب أن توافق على هذا الأمر لأن جثمان نافالني بدأ يتحلل.

وفي تطور آخر فقد أكد مساعدو نافالني يوم السبت أن السلطات هددت بدفنه في مستعمرة عقابية نائية إذا لم توافق عائلته على شروطها، وتأتي هذه التهديدات بعدما أعلنت إدارة السجون في روسيا أن نافالني (47 عامًا) فقد وعيه وتوفي فجأة يوم الجمعة الماضي.