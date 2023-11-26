طيران ناس تعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستدامة من خلال انضمامها إلى منظمة السياحة العالمية

أعلنت شركة طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، اليوم عن انضمامها إلى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) كعضو منتسب، لتصبح بذلك أول شركة طيران سعودية وعربية يتم قبولها في المنظمة.

ويأتي انضمام طيران ناس إلى منظمة السياحة العالمية في إطار التزامها بتعزيز السياحة المستدامة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتعد منظمة السياحة العالمية منظمة دولية غير حكومية تأسست في عام 1950، وتضم في عضويتها أكثر من 100 دولة، وتهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة وتنمية قطاع السياحة في العالم.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا: “يسعدنا انضمامنا إلى منظمة السياحة العالمية، وهو إنجاز يعكس مكانة طيران ناس كشركة رائدة في صناعة الطيران على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف أننا نؤمن أن السياحة المستدامة هي مستقبل قطاع السياحة، كما أننا ملتزمون بدعم كافة الجهود الخاصة بالتنمية المستدامة سواء في المملكة العربية السعودية أو بالمنطقة.

طيران ناس – مصدر الصورة جوجل

وأوضح أن انضمام طيران ناس إلى منظمة السياحة العالمية سيعمل على تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستدامة، حيث ستتمكن الشركة من الاستفادة من خبرات المنظمة وشبكتها الدولية للمساهمة في تعزيز السياحة المستدامة في المملكة العربية السعودية والمنطقة بالكامل