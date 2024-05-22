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طهران تُعلن رسميًا وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة

أحمد سيد أحمد صالح

طهران، إيران: أعلنت مصادر إعلامية إيرانية رسمية، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

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وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن عدم وجود أي مؤشرات على وجود ناجين في موقع حطام المروحية، مرجحاً مقتل جميع من كانوا على متنها.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وذكر التلفزيون أنّه بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، كان على متن المروحية كل من:
وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان
عدد من كبار مساعدي الرئيس، ومجموعة من حراسة الرئيس.
القادة الإيرانيين الذين كانوا علي متن المروحية المنكوبة

وأشارت مصادر إيرانية إلى أنّ طقساً سيئاً وًضباباً كثيفاً كانا يخيمان على منطقة الحادث وقت وقوعه، ممّا قد يكون قد لعب دورًا في وقوعه، بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأعرب العديد من القادة العالميين عن تعازيهم للحكومة والشعب الإيراني في ضوء هذا الحادث المأساوي.

هذا الحادث يُعدّ ضربة قاسية للنظام الإيراني، حيثُ يُعدّ الرئيس رئيسي شخصية سياسية بارزة، وله دورٌ مُهمّ في توجيه سياسة البلاد.
لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب تحطم المروحية، وسيتمّ نشر المزيد من المعلومات حول هذا الحادث فور توافرها.

حطام مروحية الرئيس الإيراني


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عن الكاتب:
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أحمد سيد أحمد صالح

محرر صحفي، وأخصائي علاقات عامة وإعلام، مهتم بالشأن العام السياسي والاجتماعي، أؤمن بأهمية دور الصحافة والإعلام في نشر الوعي، وأسعى دائماً لتقديم محتوى دقيق وموثوق، مع الالتزام بمعايير النزاهة والموضوعية.


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