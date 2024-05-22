طهران تُعلن رسميًا وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة

طهران، إيران: أعلنت مصادر إعلامية إيرانية رسمية، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

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وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن عدم وجود أي مؤشرات على وجود ناجين في موقع حطام المروحية، مرجحاً مقتل جميع من كانوا على متنها.

وذكر التلفزيون أنّه بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، كان على متن المروحية كل من:

وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان

عدد من كبار مساعدي الرئيس، ومجموعة من حراسة الرئيس.

وأشارت مصادر إيرانية إلى أنّ طقساً سيئاً وًضباباً كثيفاً كانا يخيمان على منطقة الحادث وقت وقوعه، ممّا قد يكون قد لعب دورًا في وقوعه، بمحافظة أذربيجان الشرقية.

🎥مشاهد اولية لرصد الطائرة بالطيران المسير …..الطريق صعب للوصول الى موقع الطائرة pic.twitter.com/nNDc3lZN6O — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) May 20, 2024

وأعرب العديد من القادة العالميين عن تعازيهم للحكومة والشعب الإيراني في ضوء هذا الحادث المأساوي.

🎥 بالفيديو| لحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الايراني pic.twitter.com/e8CP9YaNBq — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) May 20, 2024

هذا الحادث يُعدّ ضربة قاسية للنظام الإيراني، حيثُ يُعدّ الرئيس رئيسي شخصية سياسية بارزة، وله دورٌ مُهمّ في توجيه سياسة البلاد.

لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب تحطم المروحية، وسيتمّ نشر المزيد من المعلومات حول هذا الحادث فور توافرها.