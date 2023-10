طفلة الشمس الضاحكة في Teletubbies تستعد لاستقبال مولودتها الأولى

نشرت الأمريكية جيسيكا سميث، التي لعبت دور طفلة الشمس الضاحكة في المسلسل الشهير “تيليتابيز” عندما كان عمرها عامين، صورة عبر حسابها على إنستغرام تُظهر انتظارها وزوجها “ريكي لاثام” لطفلتهما الأولى.

المصدر: نيويورك بوست

ولاقت هذه الصور تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلقت «سميث» العديد من رسائل الدعم والتهنئة، خاصةً من محبي المسلسل الذين أعربوا عن سعادتهم بالخبر، قائلين: “الطفلة الشمس سيصبح لديها طفلة”.

Teletubbies Sun Baby, Jess Smith is now having her own baby. She’s pregnant with her first child.

Teletubbies baby is having a baby 👶

How time flies. She was a baby when I was a baby and now she’s having her own

— Rishi. S 🇲🇾🇬🇧 (@webarebears001) October 13, 2023