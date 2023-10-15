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طفلة الشمس الضاحكة في Teletubbies تستعد لاستقبال مولودتها الأولى

نصر حماده

نشرت الأمريكية جيسيكا سميث، التي لعبت دور طفلة الشمس الضاحكة في المسلسل الشهير “تيليتابيز” عندما كان عمرها عامين، صورة عبر حسابها على إنستغرام تُظهر انتظارها وزوجها “ريكي لاثام” لطفلتهما الأولى.

جيسيكا سميث تستعد لاستقبال مولودتها

المصدر: نيويورك بوست

ولاقت هذه الصور تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلقت «سميث» العديد من رسائل الدعم والتهنئة، خاصةً من محبي المسلسل الذين أعربوا عن سعادتهم بالخبر، قائلين: “الطفلة الشمس سيصبح لديها طفلة”.

وتستعد «سميث» لاستقبال مولدها في أوائل شهر يناير 2024، والتي كشفت أنه فتاة، خلال لقاء أجراه معها موقع ET الأميركي، عبر البريد الإلكتروني.

المصدر: انستجرام جيسيكا سميث

وكانت جيسيكا سميث، قد كشفت عن هويتها عام 2014، وذلك من خلال منشور شاركته متابعيها عبر موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام.

وأشارت «سميث» أنها اعتادت على إخفاء ذلك، لكن بعد الكثير من تشجيع أصدقائها في الجامعة اكتسبت الثقة، وأعلنت قائلة: “أنا الشمس في تليتبيز”.

المصدر: انستجرام جيسيكا سميث

يذكر أن جيسيكا سميث، لعبت دور الشمس في مسلسل الأطفال “تيليتابيز” منذ انطلاقه عام 1997، واستمرت في أداء هذا الدور لمدة خمسة أجزاء.

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نصر حماده

كاتب وصانع محتوى؛ خريج إعلام قسم إذاعة وتليفزيون، مهتم بكل ما يدور في عالم السوشيال ميديا.

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