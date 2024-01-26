طفرة سكانية طفيفة.. ألمانيا تصل إلى 84.7 مليون نسمة

زاد عدد سكان ألمانيا بقدر طفيف في عام 2023، وسجل إجمالي عدد السكان رقما قياسيا جديدا، إذ وصل إلى أكثر من 84.5 نسمة لأول مرة بحسب بيانات رسمية أرجعت الزيادة إلى انضمام أعداد جديدة من المهاجرين إلى الشريحة السكانية.

عدد سكان ألمانيا زاد بفضل أعداد المهاجرين الذي عوض تراجع أعداد المواليد بنسبة 7%- مصدر الصورة: موقع X

وبحسب مكتب الإحصاء الألماني، فقد زاد عدد سكان ألمانيا بمقدار 30 ألف نسمة خلال عام 2023 فقط ليبلغ 84.7 نسمة، وبذلك فقد كان زيادة المهاجرين سببا في تعويض تراجع المواليد بنسية بلغت 7%.

وبلغ إجمالي عدد المهاجرين إلى ألمانيا عام 2015 أكثر من مليون نسمة (1.14 مليون نسمة) بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بينما زاد العدد بعد حرب روسيا وأوكرانيا حتى وصل إلى 1.46 مليون نسمة في عام 2022.

وفي عام 2023 انخفض العدد بصورة كبيرة، حيث تراوح صافي أعداد المهاجرين في ألمانيا بين 680 ألفا، و 710 ألفا.

وتعتبر الهجرة من المسائل المهمة في ألمانيا، إذ تتخذ الحكومة إجراءات شديدة لضبط الحدود، وعلى أثر ذلك صعد حزب البديل من أجل ألمانيا إلى المركز الثاني في استطلاعات الرأي بسبب استغلاله موضوع الهجرة التي تمثل قلقا للمواطنين.

وفي إطار كل هذا الزخم من الأرقام، تسعى السلطات الألمانية إلى تلبية احتياجات العمل من العمالة الأجنبية عبر تسهيل الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى العمل في ذات الوقت على سرعة الترحيل للمخالفين.