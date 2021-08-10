جامعة الكويت التي تم انشاؤها عام 1966 من الجامعات التي تسعى لتطوير التعليم وتخريج كوادر بشرية قادرة علي تلبيه احتياجات العمل ومتطلبات العصر وبهذه الجامعة الكثير من التخصصات العلمية وأيضا الأدبية ويسعى الطلاب للالتحاق بهذه الجامعة، فعلى الطلاب الحصول على نسبه معينة في الثانوية العامة واختبارات القبول بالجامعة وهذه الاختبارات لتحديد المستوى في كل من اللغة الإنجليزية والعربية والرياضة والكيمياء واللغة فرنسية ، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقه حساب المعدل المكافئ في جامعة الكويت 2022.

طريقه حساب المعدل المكافئ في جامعة الكويت 2022

المعدل المكافئ أو المعدل التراكمي يتم احتسابه في جامعة الكويت بناء على بعض القوانين والمعايير، بجانب حساب نسبه المجموع الذي حصل الطالب عليه في الثانوية العامة ويتم تحديد نسب الاختبارات التي يؤديها للقبول بالجامعة مثال علي حساب المعدل التراكمي للطالب اذا كان الطالب المتقدم حصل على نسبه نجاح في الثانويه العامه بمقدار 90 % ونسبه النجاح في الاختبار الخاص باللغه العربيه 75 % حيث أن المعادلة الرياضية هي ( نسبه الثانويه العامه + نسبه اختبار القدرات العامة)، فتكون المعادله كالتالي: (٠.٩٠ × 90) + (٠.١٠ × ٧٥) = ٨٨.٥٪.

طريقه التسجيل في جامعة الكويت 2022

1. انتقل إلى رابط رسمي الخاص بجامعة الكويت.

2. اضغط على زر قبول الكلية.

3. اضغط على تبويب برنامج البكالوريوس.

4. ثم انقر على تقديم الطلب.

5. قم بكتابه رقم المدني في المربع الخاص باسم المستخدم ثم اكتب خمس أرقام من رقم التعريف المدني في حقل كلمه المرور ثم اضغط زر تسجيل الدخول.

6. اضغط على زر تقديم الطلل.

7. قم بكتابه المعلومات المطلوبة.

8. اكتب اسم المدرسة التي تدرس بها.

9. اضغط على الانتقال الخطوة رقم 3.

10. حدد رغبات الأكاديمية المناسبة لك.

11. انقر على زر تقديم الطلب.