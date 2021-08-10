طريقة حل نموذج اختبار السواقة بالكويت 2021
يحتاج كل من يرغب في استخراج رخصة قيادة إلى التعرف على طريقة حل نموذج اختبار السواقة بالكويت أو أي دولة عربية أو أجنبية، فلا يمكن أن يتم استخراج رخصة قيادة بدون المرور على عدة اختبارات نظرية وعملية لضمان، أن الشخص الذي سيحصل على الرخصة قادراً على القيادة ولديه المعلومات الكافية بشأن قواعد المرور والسير بالسيارات.
طريقة حل نموذج اختبار السواقة بالكويت
لا يسمح في أي دولة لأي فرد القيادة بدون أن يكون على دراية تامة بعدد من القواعد والقوانين الخاصة بالمرور حتى لا يتسبب عدم معرفته بهذه المعلومات بإصابة الآخرين بضرر، ولكل دولة قوانين منظمة ضعها بهدف تنظيم حركة المرور وضمان الأمن والسلامة لكل من هم على أرضها، ويوجد العديد من نماذج اختبار السواقة بالكويت ونعرض في الجدول التالي طريقة حل نموذج اختبار سواقة بالكويت بحسب القوانين والقواعد المطبقة هناك.
|السؤال في نموذج الاختبار
|الاختيار الأول
|الاختيار الثاني
|الاختيار الثالث
|الإجابة الصحيحة ويتم تحديدها في الإجابات
|ما هي المدة التي يحتاج إليها الفرد لكي تكون سائقا جيدا
|15 ساعة تدريب على القيادة
|6 أشهر تدريب على القيادة
|عدة سنوات تدريب على القيادة
|الاختيار الثالث
|السائقون عديمو الخبرة يكون اكثر عرضة للمخاطر
|لأن لديهم مهارات قيادة حديثة ومتطورة
|لأنهم في عجلة من أمرهم
|لأن قدراتهم على التنبؤ بحدوث المشاكل غير كافية وقليلة
|الاختيار الثالث
|ما هو العامل الأساسي الذي يساعدك لكي تكون سائقا أفضل
|الثقة بالنفس
|أخذ عدد أكبر من الدروس
|التعامل مع حالات القيادة الصعبة
|الاختيار الثاني
|السائقون الجدد يتعرضون إلى نسبة اكبر من الحوادث بسبب
|لم يكملوا عدة ساعات من التدريب على القيادة
|تنقصهم الثقة بمهارات القيادة
|يمكن أن يفقدوا التركيز نتيجة لنصيحة من أشخاص آخرين
|الاختيار الأول
|القيادة تكون أكثر خطورة
|قمت بتعديل الراديو خلال وقت القيادة
|كنت تتحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة
|قمت بتعديل الراديو والتحدث بالهاتف النقال خلال القيادة
|الاختيار الثالث
|عند القيادة التفاته الرأس ماذا تعني
|الإبقاء على ثبات رأسك في كل الأوقات
|التحقق من أنه يمكنك رؤية خلفك من المرايا الجانبية
|النظر من فوق كتفيك من خلال النوافذ الجانبية الخلفية
|الاختيار الثالث
|عندما يتحول ضوء الإشارة إلى اللون الأصفر، ما هو اللون الذي يكون على الجهة الأخرى من الإشارة الضوئية
|اللون الأصفر
|اللون الأخضر
|اللون الأحمر
|الاختيار الثالث
|السائقون الجدد هم اكثر احتمالا للتعرض لحوادث الاصطدام لأنهم يميلون للقيادة
|ببطء شديد
|على مسافة قريبة جدا من المركبة التي أمامهم
|في أي مكان على الطريق
|الاختيار الثاني