طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 والمستندات وموعد التقديم

يستعد الآلاف حول العالم إلى أتمام عملية التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، ولا سيما بعدما اقترب موعد التقديم، حيث تعد فرصة الحصول على الجرين كارد حلم لكل شاب في الوطن العربي وخاصة أن عملية القبول تعتمد بشكل كبير على الحظ لذا سميت بالهجرة العشوائية، حيث يتم التسجيل في الهجرة العشوائية مجاناً وفقا إلي عدة خطوات بسيطة نوضحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية.

طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

الدخول على رابط موقع الهجرة العشوائية.

الضغط على (Begin entry).

تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية (الاسم الأول، الاسم الأوسط، العائلة).

حدد النوع (ذكر أو انثي).

سجل تاريخ ميلادك موضح به (اليوم، الشهر، السنة).

اكتب اسم دولتك التي نشأت فيها.

اجب على هذا السؤال (هل ولدت في بلد مؤهل للتسجيل ثم هاجرت الي بلد غير مؤهل).

حمل الصورة الشخصية لك.

سجل بيانات عنوانك (الدولة، المدينة، المحافظة، الرمز البريدي).

اكتب (بريدك الإلكتروني، رقم هاتفك).

اختار اخر مستوي تعليمي وصلت آلية.

ما هي حالتك الاجتماعية، وكذلك عدد أطفالك.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات اضغط على أيقونة continue.

المستندات المطلوبة للتقديم في الهجرة العشوائية

ينبغي على الراغبين في القبول في برنامج القرعة الأمريكية للعام الجديد، أن تتوافر إليهم مجموعة من المستندات، تضمنت كل من التالي:

يجب أن يكون مع المتقدم جواز سفر ساري.

يشترط أن يكون مع المتقدم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو التأجيل.

صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 6*6.

امتلاك مؤهل على الأقل الثانوية.

موعد التسجيل في قرعة أمريكا 2023/ 2022

يبدأ التسجيل في برنامج قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا التي تمنح كل عام المواطن حول العالم، في السابع من شهر أكتوبر 2022 ويستمر عملية التقديم حتي نهاية يوم 10 نوفمبر 2022، وفقاً إلي شروط القبول التي كشفت عنها السفارة الأمريكية.

شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2023

تعد أبرز الشروط والضوابط اللازمة لعملية التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لا يقل عمر عن 18 عام.

ينبغي أن يكشف المتقدم عن الحالة الاجتماعية أثناء التسجيل.

يجب أن يكون المتقدم ينتمي إلي أحد الدول الغير ممنوعة من الهجرة لأمريكا، ونذكر أن جميع الدول العربية متاح لها الهجرة العشوائية لأمريكا.

يشترط القبول في المقابلة الشخصية في السفارة الأمريكية.

يجب أن تكون جميع المستندات المسجلة سليمة 100%.

كيف يتم اختيار الفائزين في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا

يتم اختيار المقبولين في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا وفقا إلي نظام آلي 100%، من خلال برنامج كمبيوتر في الوقت الذي يتم توزيع تأشيرات القبول على 6 مناطق جغرافية بالتساوي.

وصلنا معكم لختام شرح طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 والمستندات وموعد التقديم.