طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 dvprogram.state.gov الشروط والأوراق المطلوبة

طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا أو اللوتري الأمريكي التي يتم فتح التقديم عليها كل عام، وتعد هذه اللوتري حلم يتمناه ملايين الناس من دول مختلفة للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لوجهة أفكارهم في أن المعيشة هناك توفر لهم حياة كريمة ومستقبل لأولادهم أيضاً، وذلك ينتظرها هؤلاء الأشخاص كل سنة حين يتم فتح الموعد للتقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي dvprogram.state.gov وزارة الخارجية، وذلك بأن يستوفي المتقدم أو المتقدمة الشروط والمعايير المطلوبة مع إرفاق الأوراق المطلوبة.)

موعد التقديم في اللوتري الأمريكي 2023

تبدأ التسجيل من اليوم 7-10-2021 م ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم 10 نوفمبر المقبل، فيما يتم إعلان النتائج في شهر مايو القادم في اليوم الثامن إن شاء الله.

طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

أولا الدخول عبر الموقع الإلكتروني تسجيل الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

عليك الضغط على كلمة Bengin Entry الموجودة أسفل الصفحة (مربع باللون الأخضر).

ومن ثم تظهر صفحة تطلب منك إدخال الرمز الذي تراه أمامك ثم الضغط على Submit.

الصفحة التالية يتطلب المعلومات الشخصية التي تشمل (الأسم واسم الوالد – والنوع ذكر أم أنثى – تاريخ الميلاد – المدينة – والدولة).

ثم البيانات مثلما هي موجودة بجواز السفر.

التالي رفع الصورة الشخصية واضحة على خلفية بيضاء مثلما هو مشترط في الشروط.

ثم عنوان السكن والمنطقة أو المحافظة التي تعيش بها، وكود البريدي التابع لك.

يليها تحديد الدولة التي تعيش بها حالياً، ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني وتأكيده.

ثم حدد المؤهل التعليمي، يليها معلومات الحالة الاجتماعية (متزوج / غير متزوج / مطلق/ أرمل).

وآخر خانة هو كم عدد الأطفال لديك، إذا لم يكن تكتب صفر.

ثم اضغط على Continue ثم Submit ومنها تظهر صفحة مكتوب بها Success أي يؤكد التسجيل تم بنجاح.

شروط التسجيل في قرعة أمريكا 22023

أولاً يجب التأكد من إدخال البيانات والمعلومات أثناء التسجيل لأنه غير مسموح بتكرار التقديم (مرة واحدة فقط).

لا يقل المؤهل الدراسي عن شهادة الثانوية العامة مع شهادة مهنية (سنتين) قبل السفر ب5 سنوات على الأقل.

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء 600 *600 واضحة.

جواز سفر حديث (ساري المفعول).

في حال حصولك على الجرين كارد يمكنك ضم أسرتك وأبنائك (غير المتزوجين) في حالة إن كانت أعمارهم أقل من 21 سنة.