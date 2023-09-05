طرد سيدتين من طائرة كندية لقيامهم بهذا الأمر!

قام كابتن طيار بطرد سيدتين إلى خارج الطائرة التابعة لشركة طيران كندا بسبب اعتراضهن على الجلوس على مقعد تقيأ فيه شخصا ما.

طائرة كندية - مصدر الصورة: موقع سكاي نيوز

ووفقًا لشهادة الراكبة سوزان بنسون، إن الرحلة كانت متوجهة من لاس فيغاس إلى مونتريال، لافتة إلى أنها لاحظت صدور رائحة كريهة ولكنها لم تعلم مصدرها.

وأضافت: «أن شركة الطيران قامت بتفادي الأمر وتنظيف المكان سريعًا قبل تحرك الطائرة، ولكن ظلت الرائحة ملتصقة في المكان، كما أنهم وضعوا القهوة المطحونة في حقيبة المقعد ورشوا العطر لإخفاء الرائحة».

ومن جانبهما أخبرت السيدتان مضيفة الطيران أن هناك رائحة كريهة تصدر من المقعد، لكنها أجابتهما إن لم يكن لديهم خيار آخر لأن الرحلة كانت ممتلئة، لتردا عليها: «من غير المنطقي أن نجلس في هذا المكان لمدة 5 ساعات».

وأكدت بنسون: «قدمت المضيفة بطانيات للجلوس عليها فضلًا عن مناديل مبللة لتنظيف المقاعد والتعامل مع الأمر حتى انتهاء الرحلة».

وتابعت: «جاء الطيار بعد أن استقر الأمر وقال لهن إن أمامهما خيارين، إما مغادرة الطائرة من تلقاء نفسيهما، أو أنه سيخبر الأمن باصطحابهما إلى خارج الطائرة بالإضافة إلى وضعهن على قائمة حظر الطيران لأنهن كانتا “وقحتين” مع المضيفة.

وأكدت أن رجال الأمن بالفعل اصطحبوا السيدتين إلى خارج الطائرة، معقبة: «أن السيدتين لم ترتكبا أي خطأ».