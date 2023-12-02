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طبيب يهودي يسخر من مقولة “من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها”.. وشاهد حديث سفير فلسطين في بريطانيا

صفاء المشهور

الطبيب اليهودي “غابور ناجي” في لقاؤه مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان يسخر من مقولة من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، حيث أن هذه الجملة تتخذها إسرائيل وحلفاؤها ذريعة وراء إجرامها وتخطيها حدود القانون الدولي.

من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها

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من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها، ولكن ضد من ؟، كيف يدافع احتلال عن نفسه ضد الثوار أصحاب الأرض، نحن لا نعطي شرعية للاحتلال، فكيف نعطيه الشرعية أن يدافع عن نفسه ضد مقاومة الشعوب المحتلة، واسترد الطبيب اليهودي، وهو أحد الناجين من محرقة الهولوكوست، التي قامت بها دولة ألمانيا النازية ضد اليهود، أنه زار الأراضي المحتلة ثلاث مرات، ويدعو المذيع البريطاني أن يزورها أيضا، ويتحداه ألا يبكي بكاء متواصل كل يوم لمدة أسبوعين من هول ما سيراه هناك.

هل من حق الاحتلال أن يدافع عن نفسه ؟

كما قال دكتور ماتي، ولدت في المجر عام 1956، وحدثت الثورة المجرية ضد الاحتلال الروسي، وكان عمري 13 عاما، واضطررنا للجوء إلى كندا، فهل كان القانون الدولي يعطي لروسيا حق الدفاع عن نفسها ضد الثوار المجر، فكيف يكون لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها ضد من ارتكبت في حقهم مجازر لمدة 80 عاما، وملئت بهم السجون، هذا هو التاريخ المؤلم للفلسطينيين، ومن حقهم هم أن يدافعوا عن أنفسهم، ثم أكمل الطبيب اليهودي، أنا أحب حلم اليهود في إقامة دولتهم، ولكنني أعلم كلفة ذلك بالنسبة للشعب الفلسطيني.

حيث عرض نفس الفكرة سفير فلسطين في بريطانيا، حيث طرح سؤالا هاما على القناة البريطانية، من الذي له الحق في الدفاع عن نفسه ؟.


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عن الكاتب:
صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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