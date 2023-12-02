طبيب يهودي يسخر من مقولة “من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها”.. وشاهد حديث سفير فلسطين في بريطانيا

الطبيب اليهودي “غابور ناجي” في لقاؤه مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان يسخر من مقولة من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، حيث أن هذه الجملة تتخذها إسرائيل وحلفاؤها ذريعة وراء إجرامها وتخطيها حدود القانون الدولي.

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من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها، ولكن ضد من ؟، كيف يدافع احتلال عن نفسه ضد الثوار أصحاب الأرض، نحن لا نعطي شرعية للاحتلال، فكيف نعطيه الشرعية أن يدافع عن نفسه ضد مقاومة الشعوب المحتلة، واسترد الطبيب اليهودي، وهو أحد الناجين من محرقة الهولوكوست، التي قامت بها دولة ألمانيا النازية ضد اليهود، أنه زار الأراضي المحتلة ثلاث مرات، ويدعو المذيع البريطاني أن يزورها أيضا، ويتحداه ألا يبكي بكاء متواصل كل يوم لمدة أسبوعين من هول ما سيراه هناك.

“ستبكي كل يوم طوال أسبوعين”.. طبيب يهودي ناجٍ من محرقة الهولوكوست يطلب من المذيع البريطاني بيرس مورغان زيارة #غزة للوقوف على حقيقة إسرائيل#بيرس_مورغان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CE8iEKTEvy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2023

هل من حق الاحتلال أن يدافع عن نفسه ؟

كما قال دكتور ماتي، ولدت في المجر عام 1956، وحدثت الثورة المجرية ضد الاحتلال الروسي، وكان عمري 13 عاما، واضطررنا للجوء إلى كندا، فهل كان القانون الدولي يعطي لروسيا حق الدفاع عن نفسها ضد الثوار المجر، فكيف يكون لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها ضد من ارتكبت في حقهم مجازر لمدة 80 عاما، وملئت بهم السجون، هذا هو التاريخ المؤلم للفلسطينيين، ومن حقهم هم أن يدافعوا عن أنفسهم، ثم أكمل الطبيب اليهودي، أنا أحب حلم اليهود في إقامة دولتهم، ولكنني أعلم كلفة ذلك بالنسبة للشعب الفلسطيني.

حيث عرض نفس الفكرة سفير فلسطين في بريطانيا، حيث طرح سؤالا هاما على القناة البريطانية، من الذي له الحق في الدفاع عن نفسه ؟.