طالب يطعن مدرسته في وجهها ويفر هاربًا والأمن يضبطه.. تفاصيل صادمة

صدمة جديدة وحادثة مفجعة تلقتها المدارس فى فرنسا ، قام طالب يصل من العمر 14 عامًا، بطعن معلمته في وجهها داخل فصل دراسي في مدرسة “روبرت شومان” بمدينة بينفيلد بمنطقة الألزاس شمال شرق فرنسا.

تفاصيل الحادثة

وأكدت صحيفة الباييس الإسبانية أن المعلمة، وهي أستاذة موسيقى تبلغ من العمر 65 عامًا، تعرضت لجروح في الوجه نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث كشفت السلطات بأن حالتها مستقرة.

وقال تقرير صادر عن الصحيفة أن الهجوم وقع فى المدرسة وقامت الإدارة بإخلاء الطلاب من المدرسة ، بينما تم احتجاز الطلبة الذين شهدوا الواقعة داخل الصف مؤقتًا. وبعد تنفيذ الطعن، فرّ الجاني من موقع الحادث، لكن قوات الأمن تمكنت من القبض عليه لاحقًا.

وعلقت وزيرة التعليم الفرنسية بالإنابة، إليزابيث بورن، قائلة أن الجاني كان يعاني من اضطرابات نفسية ويمتلك إعاقة معترف بها رسميًا، كما وصفته بأنه “مهووس بالنازية والأسلحة”، وأضافت أن المدرسة سبق وأن عاقبته لرسمه رموزًا نازية (صليب معقوف) في كراسته الدراسية.

لا مكان للعنف

وتابعت بورن أن “العنف لا مكان له في المدارس الفرنسية”، داعية إلى تعزيز إجراءات الأمن في المؤسسات التعليمية.

وتثير الحداثة من جديد الجدل حول سلامة المعلمين والطلاب في المدارس الفرنسية، خاصة في ظل تكرار حوادث مماثلة خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يضع السلطات التعليمية والأمنية أمام تحديات متزايدة لضمان بيئة تعليمية آمنة.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق وقعت حوادث مشابهة في فرنسا، منها وفاة طالبة على يد زميلها أثناء تفتيش الحقائب في إحدى المدارس، مما يزيد الضغط على السلطات لتعزيز الإجراءات الأمنية.