تعرضت مدرسة ثانوية في ولاية أيوا الأميركية لحادث مروع في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، عندما قام طالب مسلح بإطلاق النار بواسطة بندقية خرطوش ومسدس في المدرسة قبل أن ينتحر.

طالب مسلح يفتح النار وينتحر في مدرسة ثانوية بأيوا الأميركية

وقد تسبب هذا الحادث في مقتل طالب من الصف السادس وإصابة خمسة آخرين.

وقد أفاد مسؤول في قسم التحقيقات الجنائية بالولاية بأن المتهم، وهو طالب يبلغ من العمر 17 عامًا في مدرسة بيري الثانوية قد توفي نتيجة إطلاق رصاصة على نفسه.

وكان المدير العام لمدرسة بيري الثانوية دان ماربرغر من بين الجرحى الخمسة في هذا الحادث المروع الذي وقع يوم الخميس أثناء عودة الطلاب من إجازة الشتاء.

وقد تم تحديد هوية المهاجم بأنه ديلان بتلر ولكن السلطات لم تكشف عن دوافعه المحتملة.

وقد ذكرت السلطات أن بتلر كان بحوزته بندقية خرطوش ومسدس صغير، وعثرت السلطات أيضًا على عبوة ناسفة من صنع محلي.

وقد أكد ميتش مورتفيدت مساعد مدير قسم التحقيقات في الولاية خلال مؤتمر صحفي أنه يجري تحقيق في دوافع المشتبه به، وأن السلطات تفحص عددًا من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي التي قام المشتبه به بنشرها قبل وقوع الحادث.

وقد أفاد مصدر مطلع على التحقيق أن المحققين الفدراليين ومحققي الولاية يجرون مقابلات مع أصدقاء بتلر ويحللون ملفاته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.