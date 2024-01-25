تعرض الطالب البريطاني أديتيا فيرما، لعواقب غير متوقعة بسبب مزحة ثقيلة قام بها على تطبيق سناب شات، حيث أدعى أنه عضو في (حركة طالبان) وأنه يعتزم تفجير الطائرة التي كان يستقلها.

ورغم أنه قصد المزاح مع أصدقائه، إلا أن هذه المزحة تسببت في إطلاق إنذار إرهابي وتدخل السلطات الأمنية.

طالب بريطاني يواجه تهمًا بسبب مزحة جعلت طائرات حربية ترافقه

وقد تم تنفيذ إجراءات أمنية فورية حيث تم إرسال طائرتين مقاتلتين لمرافقة رحلة طيران (easyJet) التي كان يستقلها فيرما وأصدقاؤه من جاتويك إلى مينوركا، حيث كانوا متوجهين بعد انتهاء دراستهم.

Un joven inglés de nombre Aditya Verma, hizo el comentario en Snapchat de camino a la isla de Menorca, con amigos en julio de 2022. El mensaje, enviado antes de que Verma partiera del aeropuerto de Gatwick, decía: "En camino a hacer estallar el avión (soy miembro de los… pic.twitter.com/HHq18a83yN — CapiSúperGirl (@CapiSuperGirl) January 24, 2024

وعند وصول الطائرة وهبوطها تم إخراج فيرما من الطائرة وبدأ التحقيق الأمني معه.

وقد استند التحقيق إلى الرسالة التي أرسلها فيرما إلى أصدقائه، والتي تضمنت صورة شخصية له، والتي جاء فيها: (في طريقي لتفجير الطائرة أنا عضو في طالبان).

وقد تم رصد هذه الرسالة من قبل أجهزة الأمن البريطانية بعد إطلاق إنذار داخل خادم WiFi في مطار جاتويك.

وعلى الفور تم إعلام السلطات الإسبانية وتم إرسال طائرتين مقاتلتين من طراز ( F 18 ) لتأمين الطائرة وتأكيد سلامتها.

وخلال جلسة المحاكمة فقد أكد الشاب فيرما أنه قصد المزاح مع أصدقائه فقط، وأن الرسالة كانت جزءًا من (مزحة في مجموعة خاصة).



وعندما سئل عن سبب اعتبار ملاحظة حول طالبان مضحكة أجاب فيرما قائلاً: (منذ المدرسة كانت مزحة بسبب ملامحي، كان ذلك فقط لإضحاك الناس).

وعندما رأى الطالب البريطاني أديتيا فيرما الطائرات المقاتلة تحيط بالطائرة، فقد سُئل فيرما عما كان يدور في ذهنه، وأوضح أنه اعتقد أنها مناورات عسكرية تتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا، الذي كان قائمًا في ذلك الوقت.

وقد تم توجيه اتهامات لفيرما بالإخلال بالنظام العام وفي حالة إدانته سيتم طلب غرامة قدرها 22,500 يورو من قبل المدعي العام الإسباني.

بالإضافة إلى ذلك سوف يتم توجيه فاتورة بقيمة 95,000 يورو لتعويض وزارة الدفاع الإسبانية عن تكلفة إرسال الطائرات المقاتلة.

وبعد احتجازه لمدة يومين واستجوابه من قبل الشرطة الإسبانية فقد تم إطلاق سراح فيرما بكفالة، لكن عندما عاد إلى الأراضي البريطانية، تم استجوابه من قبل السلطات المحلية لمواصلة التحقيق في القضية.

ويُعتبر هذا الموقف تذكيرًا بأهمية أخذ المزاح بعين الاعتبار وتجنب المزاح بأمور حساسة، حيث يمكن أن تؤدي مثل هذه المزاحي إلى عواقب قانونية خطيرة.