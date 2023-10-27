“طابا” تتعرض للقذف .. فهل لإسرائيل دخل في ذلك؟ “أفيخاي أدرعي” يرد

تعرضت مدينة طابا التابعة لمحافظة جنوب سيناء اليوم لسقوط صاروخ مجهول الهوية بجوار مستشفى طابا، حيث سقط على المبنى الخاص للإسعاف، وكذلك السكن المخصص لإدارة المستشفى، ولم تكن هذه هي الأماكن المستهدفة فقط؛ بل تضررت إحدى العمارات السكنية، ولم تكن المرة الأولى لمصر منذ بداية الأحداث المتصارعة بين غزة وإسرائيل، فقد تعرضت مصر بعد دخول المساعدات لفلسطين من خلال معبر رفح لإصابة بعض أبراج المراقبة الخاصة بالحدود بشظايا قذيفة أدت لتعرض بعض العناصر لجروح طفيفة، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية حينها أن دبابة تابعة لهم أخطأت في تحديد الموقع وأصيبت الموقع المصري بالخطأ غير المقصود، وأعربت عن أسفها عن هذا الفعل.

المراحل التي عاشها سكاني طابا نتيجة القصف الصاروخي المجهول

لحظة قصف مدينة #طابا فجر اليوم ما تسبب في إصابة 6 أشخاص والمتحدث العسكري يعلن فتح تحقيق في الواقعة pic.twitter.com/rNzYc4rXit — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 27, 2023

النتائج الواقعة إثر سقوط الصاروخ على “طابا”

صرحت وزارة الصحة المصرية عن الآثار الناجمة عن حادث سقوط الصاروخ المجهول، حيث وصل عدد المصابين إلى 6 أشخاص، وكانت هذه الإصابات طفيفة، حيث خرج أربعة منهم من المستشفى بعد تلقي العلاج المناسب، وفي الساعات المقبلة سيتم خروج المصابين الآخرين، بعد استقرار حالتهم الصحية.

أول رد للجيش المصري على الحادث

صرح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية من خلال بيان خاص عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن وجود طائرة مجهولة الهوية قامت بضرب مدينة طابا صباح الجمعة الموافق 27/10/2023، وتحديدًا على أحد الأماكن المجاورة لمستشفى طابا، مما أسفر عن إصابة 6 أفراد بإصابات طفيفة، وجاري استكمال التحقيقات من خلال لجنة مختصة من الجهات المعينة،وهذا يعني أنه بمجرد انتهاء التحقيقات وتحديد الجهة الفعلية التي تم إطلاق الصاروخ من خلالها، سيتم التعامل مع ذلك بكل الخيارات المتاحة.

إسرائيل تعلن عن رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر

أعلنت الحكومة الإسرائيلية بعد حدث طابا عن تلقي تهديدًا جويًا على منطقة البحر الأحمر، وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي “دانيال هاجاري” بإرسال طائرات هليكوبتر للتعامل مع هذا التهديد، وأن إسرائيل ستتعاون مع مصر والولايات المتحدة لمواجهة التهديدات القادمة من المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر، وأضاف مؤكدًا أن التحقيقات حول هذا الحدث ما زالت في حالة استكمال، للتعرف على مصدر هذا الصاروخ.

ماذا قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي

أضاف أفيخاي أدرعي تغريدة على حسابه الرسمي لمنصة “إكس” مؤكدًا بها أن ما حدث في مصر ليس له علاقة بالجيش الإسرائيلي، ولكن إسرائيل قد تلقت تهديدًا جويًا لمنطقة البحر الأحمر، وتم استدعاء مجموعة من الطائرات الجوية الخاصة بالقتال للتصدي لهذا الخطر، الذي لاحق مصر ربما عن طريق الخطأ، وجاري استكمال التحقيقات من قبل الجيش الإسرائيلي، وأكد أفيخاي على ضرورة تعاون مصر والولايات المتحدة مع الجيش الإسرائيلي لتصدي الهجمات القادمة من منطقة محيط البحر الأحمر.

#عاجل في الساعات الاخيرة تم رصد تهديدًا جويًا في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه. الموضوع لا يزال قيد التحقيق. حسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها #مصر ناجمة هذا التهديد. ستعمل اسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2023

ما هي طبيعة الطائرة المجهولة الهوية التي ضربت “طابا”

أكد بيان الجيش المصري على أن الطائرة المجهولة الهوية التي ضربت “طابا” كانت صاروخًا، ولكن لم يتم تحديد نوع الصاروخ أو مصدره حتى الآن.

ما هو المسار الذي سلكه الصاروخ من مكان إطلاقه إلى “طابا”

جاءت تصريحات من قبل الحكومة الإسرائيلية بأن الصاروخ أطلق من غزة وعبر الأجواء المصرية قبل أن يسقط في طابا، ولكن الحكومة المصرية لم تطلق أي تصريحات خاصة بهذا الموضوع لأنها ما زالت في مرحلة التحقيقات.

هل هناك أي دليل على أن الصاروخ تم إطلاقه من غزة أم من داخل إسرائيل

وفقًا لتحليلات التي قامت بها إسرائيل، فهناك مجموعة من الأدلة التي تثبت إطلاق الصاروخ من غزة، وتتمثل في التالي:

التهديدات التي استقبلها الجيش الإسرائيلي على المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر.

أعلن الجيش الإسرائيلي بأن نوعية التهديدات التي استقبلها كانت جوية.

أثبتت التحقيقات التي قامت بها إسرائيل بأن الصاروخ كان قادم أولًا من اتجاه غزة.

تم العثور على بقايا الصاروخ في طابا.

من خلال تحليل شكل هذه البقايا، كشفت إسرائيل على أنها تشبه البقايا الخاصة بالصواريخ التي تستخدمها حماس.

ما هي ردود الفعل الدولية على الهجوم الصاروخي على “طابا”

أدانت العديد من الدول والحكومات الهجوم الصاروخي على طابا، معبرة عن غضبها من هذا الفعل،حيث وصفته الولايات المتحدة بأنه “عمل إرهابي”، كما تحدث الاتحاد الأوروبي عن هذا الحدث وأعرب عن استيائه من الهجوم، ودعا إلى احترام القانون الدولي.

ما هي تداعيات الهجوم الصاروخي على العلاقات المصرية الإسرائيلية

من المتوقع أن يؤدي الهجوم الصاروخي إلى مزيد من التوتر بين مصر وإسرائيل، حيث تعهدت مصر باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهة المسؤولة عن الهجوم، بينما تعهدت إسرائيل بتقديم الدعم الكامل لمصر في التحقيقات والتعاون معها لحماية منطقة البحر الأحمر.