طائرة وزيرة الدفاع الإسبانية تتعرض لتشويش على نظام GPS فوق كالينينغراد

المجال الأوروبي يشهدتصاعدًا في المخاوف من مخاطر الحرب الإلكترونية، بعدما سجلت رحلة جوية عسكرية اضطرابًا في نظام تحديد المواقع أثناء توجهها إلى ليتوانيا. ورغم أن الحادث لم يؤثر على خط السير بفضل الأنظمة التقنية المتقدمة، فإنه يعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الطيران بالقرب من الحدود الروسية.

تفاصيل الرحلة

كانت الطائرة تقل شخصيات بارزة، من بينهم مارغاريتا روبليس، إلى جانب أسر عدد من الطيارين المشاركين في بعثة حلف شمال الأطلسي “Vilkas” للدفاع الجوي في الجناح الشرقي، وهي مهمة انطلقت مطلع الشهر الجاري عقب إسقاط بولندا طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي. وكان من المقرر أن تجري روبليس اجتماعًا ثنائيًا مع نظيرتها الليتوانية دوفيله ساكالينيه في قاعدة “شياولياي” الجوية صباح اليوم نفسه.

سياق متوتر

الجهات العسكرية أوضحت أن القوات الإسبانية ضمن بعثة “Vilkas” تمكنت الأسبوع الماضي من اعتراض ثماني طائرات روسية فوق بحر البلطيق. ويأتي هذا التطور بعد واقعة مشابهة تعرضت لها طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أغسطس الماضي، عندما واجهت اضطرابًا على نظام الملاحة خلال رحلتها إلى بلغاريا، وسط ترجيحات بضلوع موسكو.

كما سبق لدول مثل إستونيا وفنلندا أن وجهت اتهامات لروسيا بشأن تعطيل إشارات الأقمار الصناعية، بينما نفت موسكو هذه المزاعم بشكل متكرر.

استعدادات فنية

أكد أحد القادة المرافقين للرحلة أن الطائرة مزودة بوسائل بديلة تتيح التحليق بأمان حتى في حال التشويش، مثل أنظمة الملاحة العسكرية والأقمار الصناعية المتعددة، وهو ما يضمن استمرار المهام دون تأثير مباشر لهذه الحوادث.