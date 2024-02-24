أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية (نوراد) بأن طائرة مقاتلة تابعة للولايات المتحدة قد اعترضت منطادًا صغيرًا فوق ولاية يوتا يوم الجمعة.

ووفقًا للمتحدث باسم القيادة جون كورنيليو، قرر الطياران المقاتلان الذين خرجوا في مهمة لتفقد المنطاد أنه لا يشكل تهديدًا وأنه “غير قادر على المناورة” وأشارت القيادة إلى أن المنطاد لا يزال في الهواء وتحت المراقبة الدقيقة.

طائرة مقاتلة أميركية تعترض منطادًا صغيرًا في سماء ولاية يوتا

ولم يتم الكشف عن مصدر المنطاد أو الجهة التي يتبعها، ولم يتم الإفصاح عن سبب تحليقه فوق ولاية يوتا وكولورادو.

وتأتي هذه الحادثة في ظل زيادة الاهتمام بتحليق المناطيد بعد رصد الجيش الأميركي وإسقاطه لمنطاد صيني ضخم العام الماضي، ولكن المسؤولين أكدوا أن المنطاد الذي تم اعتراضه في ولاية يوتا لا يمثل تهديدًا للأمن الأميركي.

وقالت القيادة إنها تتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية لتتبع ومراقبة المنطاد، الذي تم رصده على ارتفاع يتراوح بين 13100 و13700 متر، ورفضت القيادة تحديد المكان الذي تم فيه اعتراض المنطاد في ولاية يوتا.

وقد أثارت التقارير المبكرة عن رؤية المنطاد قلقًا بين النواب الأميركيين، بما في ذلك السيناتور جون تيستر والنائب مات روزندال من ولاية مونتانا، الذين قالوا إن مكاتبهم تراقب الوضع، وقد أعرب حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس عن اتصاله بمسؤولين عسكريين محليين لمتابعة الأمر.