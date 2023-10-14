طائرة إسرائيلية تُسقط بصاروخ فلسطيني في غزة كانت تحمل 50 جندي

سقطت طائرة إسرائيلية بصاروخ موجه أطلقه مقاتلو المقاومة الفلسطينية، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، قرب مستوطنة بئيري في غلاف قطاع غزة، ذكرت وكالة “شهاب” الإخبارية نقلا عن الإعلام العبري، أن الطائرة كانت تحمل 50 جنديا.

سقوط طائرة إسرائيلية المصدر: وكالة شهاب

سقوط الطائرة الإسرائيلية بصاروخ فلسطيني يمثل ضربة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، ويعزز من عزيمة المقاومة الفلسطينية في مواصلة النضال ضد الاحتلال، كما يؤكد أن المقاومة الفلسطينية قادرة على الوصول إلى الأهداف الإسرائيلية في العمق الإسرائيلي، وهو ما سيدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى التفكير جديا في وقف العدوان على قطاع غزة.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الجمعة أنه التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لتأمين الأسلحة المطلوبة. وأضاف رئيس حكومة الاحتلال إن الحرب التي سيخوضها ستستغرق وقتا، زاعما “ولكن سننتصر وندمر حماس”، مشيرا إلى أن إسرائيل متحدة في الحرب التي تخوضها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيرا لسكان قطاع غزة في وقت سابق من اليوم الجمعة، بضرورة التوجه من شمال القطاع إلى جنوبه قرب الحدود المصرية. ورغم نزوح عدد من الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قوافل النازحين وارتكب مجزرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.