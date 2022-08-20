نام الطياران في الوقت الخطأ.. طائرة أثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط وبرج المراقبة يفشل بالاتصال مع الطاقم

أثارت طائرة إثيوبية دهشة الطواقم الأرضية في برج المراقبة بمطار أديس أبابا، عندما تجاوزت مدرج الهبوط، وأكملت طريقها، مبتعدة عنه، قبل أن يستيقظ قائد الطائرة ومساعده من النوم ويعودا بالطائرة بعد 25 دقيقة تقريباً.

نام الطياران في وقت الهبوط

وكشف تقرير موقع “أفييشن هيرالد” لأخبار الطيران إنَّ الطياريِّن كانا قد استغرقا في النوم قبل أن تتجاوز الطائرة مدرج الهبوط خلال الرحلة التي كانت متَّجهة من السودان إلى إثيوبيا يوم الإثنين الماضي.

وأوضح التقرير أنَّ الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737-800 كانت تحلّق على ارتفاع 37000 قدم باستخدام الطيار الآلي، وفي طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا، “عندما نام الطياران واستمرت الطائرة في تجاوز مدرج الهبوط”.

هبطت الطائرة بسلام بعد تأخير 25 دقيقة

ورغم المحاولات المتكررة، لم يتمكَّن برج مراقبة الحركة الجوية من الوصول إلى الطاقم ليقوم بإطلاق إنذار عندما تجاوزت الطائرة المدرج واستمرت بالتحليق، إلَّا أنَّ الطائرة عادت بعد أن تنبَّه الطياران إلى تجاوزها المدرج، وبدأت في عملية الهبوط التي تمَّت بسلام إلَّا أنَّها تأخَّرت حوالي 25 دقيقة عن موعدها المُقرر.

الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن توقيف الطاقم عن العمل

بدورها أصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية بياناً يوم الجمعة أكَّدت خلاله التقارير التي تشير إلى أنَّ الرحلة الإثيوبية في طريقها من الخرطوم إلى أديس آبابا قد فقدت الاتصال مؤقتًا مع برج مراقبة الحركة الجوية في أديس آبابا في 15 أغسطس 2022″.

وأوضح البيان أنَّه تمَّ إيقاف الطاقم عن العمل، لإجراء مزيد من التحقيق، متوعداً باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بناء على نتيجة التحقيق. مشدداً أنَّ “السلامة كانت دائماً وستظلّ على رأس أولوياتنا”، حسب وصف البيان.