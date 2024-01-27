ضوء أخضر لصفقة ضخمة.. الولايات المتحدة توافق على بيع مقاتلات F-16 لتركيا بقيمة 23 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) يوم الجمعة أن وزارة الخارجية الأميركية قد منحت الضوء الأخضر لبيع مقاتلات F-16 ومعدات ذات صلة لتركيا، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 23 مليار دولار. تأتي هذه الموافقة بعد تأخر دام لسنوات، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي على انضمام السويد إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة تعتبر حاسمة لاستكمال الصفقة.

مقاتلات F-16...المصدر العربية

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية أن شركة لوكهيد مارتن هي المقاول الرئيسي لهذه الصفقة الضخمة، والتي تعتبر خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وتركيا، وتعكس هذه الصفقة التطورات في العلاقات الدولية والتحالفات العسكرية، ومن المتوقع أن تعزز من قدرات القوات الجوية التركية، مع تأكيد الالتزام الأميركي بتعزيز قدرات التحالفات الدفاعية مع حلفائها في المنطقة.

مقاتلات F16 لتركيا مقابل انضمام السويد للناتو

صفقة لبيع 40 مقاتلة F16 لتركيا مقابل موافقتها على انضمام #السويد لـ #حلف_الناتو#نيوز_بلس pic.twitter.com/ohSbg3yyUi — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 27, 2024

أتى إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) الجمعة عن موافقة وزارة الخارجية على بيع مقاتلات F-16 لتركيا، في صفقة تصل قيمتها إلى حوالي 23 مليار دولار، حيث جاء هذا الإعلان بعد بيان صدرعن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بن كاردن، أعرب فيه عن دعمه للصفقة المقترحة وللتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وتركيا.

وقد تقدمت تركيا بطلب لشراء مقاتلات F-16 من إنتاج شركة “لوكهيد مارتن” بقيمة 20 مليار دولار، وطلبت أيضًا حوالي 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية، حيث يأتي هذا القرار بعد مصادقة البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو، وهو قرار يعزز فرص توسيع التعاون العسكري الغربي، ومن المتوقع أن يعزز هذا الاتفاق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، وسيكون له تأثير كبير على توازن القوى في المنطقة، مع استمرار التحديات الأمنية الإقليمية.

واليوم قررت تركية اليوم تجاوز العقبة التي كانت تقف في طريق تصديق البرلمان على انضمام السويد والمجر إلى حلف الناتو، وكان هذا الإحجام عن التصديق يُعد عقبة رئيسية أمام موافقة الكونجرس الأميركي على صفقة الطائرات المقاتلة، وأكد المشرعون الأميركيون أنهم كانوا ينتظرون تصديق السويد، بما في ذلك توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذا الاتفاق، قبل أن يُقرروا مصير موافقتهم على صفقة البيع، ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعطاء أردوغان الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف الناتو في يوليو الماضي، وعلى ضوء هذا التطور الإيجابي، أعلن البيت الأبيض أنه سيتقدم في نقل طائرات F-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونجرس، مما يعزز التوقعات بإبرام الصفقة في الفترة القادمة.

والجدير بالذكر أنه في أعقاب قرار تركيا بالموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وجه الرئيس الأميركي جو بايدن نداءً إلى المشرعين في الكونجرس، يحثهم على الإقرار بصفقة بيع مقاتلات F-16 إلى تركيا، وقد صرح مسؤول أميركي بأن بايدن دعا الكونجرس في رسالة وجهها إلى أعضاء كبار في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، للموافقة على عملية البيع دون إبطاء.