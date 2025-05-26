ضربة لإسرائيل وأمريكا.. إستقالة المدير التنفيذي لمؤسسة GHF

قال تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية إن استقالة جيك وود، رئيس مؤسسة غزة الإنسانية، وهى منظمة إنسانية خاصة يتم دعمها من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي المسؤولة عن توزيع المساعدات في غزة وفقًا لخطة إسرائيلية تعد ضربة لكلا من واشنطن وتل أبيب لاسيما مع استمرار المجازر فى قطاع غزة.

سبب إستقالة وود

وأكد جيك وود إن سبب استقالته هو أن المنظمة لا تستطيع الوفاء بمهمتها بما يتوافق مع “المبادئ الإنسانية”.

حيث كشف المدير التنفيذي استقالته في بيان صادر عن مؤسسة غزة الإنسانية GHF ، مما زاد من غموض مستقبل العملية.

وفي سياق متصل كشف مسئولون في الأمم المتحدة إن خطط توزيع المساعدات التي وضعتها المؤسسة لن تؤدي إلا إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وزيادة العنف.

300 مليون وجبة

وكانت المؤسسة، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها منذ فبراير، قد قدمت تعهدات بتوزيع 300 مليون وجبة خلال أول 90 يومًا من عملها. لكن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التقليدية أعلنت بالفعل أنها لن تتعاون مع المجموعة، خشية أن تنتهك “المبادئ الإنسانية الأساسية” وتخرق القانون الدولي.

وظهرت مؤسسة GHF في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن الأوضاع في غزة، وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، وفقًا للسلطات المحلية.

وعلق وود في بيانه: “قبل شهرين، طُلب مني قيادة جهود مؤسسة GHF نظرًا لخبرتي في العمليات الإنسانية. ومثل كثيرين حول العالم، شعرتُ بالرعب والحزن الشديد إزاء أزمة الجوع في غزة، وبصفتي قائدًا إنسانيًا، اضطررتُ لبذل كل ما في وسعي للمساعدة في تخفيف المعاناة”.

وتابع وود أنه “فخور بالعمل الذي أشرف عليه، بما في ذلك وضع خطة عملية لإطعام الجياع، ومعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بتحويل مسار المساعدات، وتكملة عمل المنظمات غير الحكومية العريقة في غزة”.

غير ممكن تنفيذ الخطة

وأضاف إنه “أصبح واضحًا أنه من غير الممكن تنفيذ هذه الخطة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية، والتي لن أتخلى عنها”.

وفي سياق متصل، أكد مجلس إدارة المؤسسة “خيبة أمله” لمغادرة وود، لكنه تعهد بعدم التراجع عن جهوده للوصول إلى جميع سكان القطاع خلال الأسابيع المقبلة.

حيث قال المجلس في بيانه : “شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق”، مضيفًا أن مؤسسة غزة الإنسانية ستبدأ تسليم المساعدات مباشرة في غزة اعتبارًا من يوم الاثنين للوصول إلى أكثر من مليون فلسطيني بنهاية الأسبوع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ملتزمة دعمها لخطط مؤسسة غزة الإنسانية للبدء في تسليم المساعدات قريبًا.