ضربة قوية لـ مطاعم ماكدونالدز مع بدء حملة مقاطعة واسعة بسبب أخبار دعمها لإسرائيل| وبيان عاجل من الشركة بمصر

مع بدء انتشار دعوات المقاطعة على خلفية وجود أخبار تشير إلى دعمها لإسرائيل، كشفت تقارير إخبارية عن تراجع أسهم ماكدونالدز بنسبة 2% في ختام تعاملات أمس الخميس في البورصة المصرية، وسط توقعات بتراجع حجم المبيعات في الكثير من الدول العربية حال استمرار هذه الدعوات وتوسعها في الانتشار خلال الأيام المقبلة.

تراجع أسهم مطاعم ماكدونالدز مصدر الصورة:

تراجع أسهم ماكدونالدز

وكشفت التقارير أن أسهم ماكدونالدز سجلت تراجعًا مفاجئًا بنسبة 2% مسجلًا 246.18 دولار للسهم، بانخفاض 4.74 دولار من قيمته، فور انطلاق وانتشار حملات المقاطعة.

وجاءت حملات مقاطعة مطاعم الوجبات السريعة العالمية المنتشرة في شتى بقاع الأرض، بعد انتشار العديد من الأخبار التي تشير إلى إعلان ماكدونالدز دعم إسرائيل، وانتشار صور تُظهر توزيع وجبات مجانية على جنود الاحتلال.

وبيان عاجل من ماكدونالدز مصر

وفي ظل تطورات الأخيرة، أصدرت سلسلة مطاعم “ماكدونالدز مصر” بيان عبر صفحتها على إكس، جاء فيه:

بيان رسمي من شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر. pic.twitter.com/qJfz3ANYYo — McDonald's Egypt (@McDonaldsEgypt) October 13, 2023

مع العلم أن الصفحة الرسمية للشركة العالمية على إكس لم تعلق أو تُظهر أي أمر يتعلق بالأحداث الجارية.