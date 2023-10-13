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ضربة قوية لـ مطاعم ماكدونالدز مع بدء حملة مقاطعة واسعة بسبب أخبار دعمها لإسرائيل| وبيان عاجل من الشركة بمصر

معز الصافي

مع بدء انتشار دعوات المقاطعة على خلفية وجود أخبار تشير إلى دعمها لإسرائيل، كشفت تقارير إخبارية عن تراجع أسهم ماكدونالدز بنسبة 2% في ختام تعاملات أمس الخميس في البورصة المصرية، وسط توقعات بتراجع حجم المبيعات في الكثير من الدول العربية حال استمرار هذه الدعوات وتوسعها في الانتشار خلال الأيام المقبلة.

ضربة قوية لـ مطاعم ماكدونالدز مع بدء حملة مقاطعة واسعة بسبب دعمها لإسرائيل

تراجع أسهم مطاعم ماكدونالدز مصدر الصورة:

تراجع أسهم ماكدونالدز

وكشفت التقارير أن أسهم ماكدونالدز سجلت تراجعًا مفاجئًا بنسبة 2% مسجلًا 246.18 دولار للسهم، بانخفاض 4.74 دولار من قيمته، فور انطلاق وانتشار حملات المقاطعة.

وجاءت حملات مقاطعة مطاعم الوجبات السريعة العالمية المنتشرة في شتى بقاع الأرض، بعد انتشار العديد من الأخبار التي تشير إلى إعلان ماكدونالدز دعم إسرائيل، وانتشار صور تُظهر توزيع وجبات مجانية على جنود الاحتلال.

وبيان عاجل من ماكدونالدز مصر

وفي ظل تطورات الأخيرة، أصدرت سلسلة مطاعم “ماكدونالدز مصر” بيان عبر صفحتها على إكس، جاء فيه:

مع العلم أن الصفحة الرسمية للشركة العالمية على إكس لم تعلق أو تُظهر أي أمر يتعلق بالأحداث الجارية.

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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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