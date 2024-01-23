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ضربات أمريكية بريطانية جديدة تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء ومحافظات أخرى

مهند شرف

شنت أمريكا وبريطانيا غارات جديدة على بعض المواقع العسكرية التي تتبع لجماعة الحوثيين في اليمن، حيث شهدت سماء اليمن غارات جديدة في ساعات متأخرة من مساء الإثنين 22 يناير، واستهدفت الغارات الجوية عد مواقع لجماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وفي بعض المحافظات اليمنية الأخرى.

أفادت بعض المصادر بأن القصف الجوي الأمريكي والبريطاني العنيف طال قاعدة الديلمي العسكرية ومعسكر الحفاء والسواد في العاصمة اليمنية صنعاء، كما استهدفت الغارات الجوية منصة إطلاق صواريخ وراداراً لجماعة أنصار الله الحوثيين.

وصلت الغارات الأمريكية البريطانية بعض المواقع التابع لجماعة الحوثيين في محافظات أخرى باليمن، منها محافظة البيضاء وتم استهداف معسكر الجند بمحافظة تعز أيضا.

أفادت وكالة الأنباء العالمية رويترز بتصريحات عقب الغارات الأمريكية البريطانية وتؤكد التصريحات أقوال مسؤولين أمريكيين قولهم بأن القوات الأمريكية والبريطانية استطاعت أن تنفذ ضربات جديدة على جماعة الحوثيين، وتم استهداف العديد من الأهداف العسكرية التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدين أن هذه الأحداث في إشارة إلى الغارات الجوية والبحرية الأمريكية والبريطانية، ما هي إلا رداً على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي تسببت في أضرار جسيمة على حركة الملاحة العالمية.

من جانب آخر أكدت قوات الحوثيين الغارات الأمريكية البريطانية التي تم تنفيذها في الساعات المتأخرة من مساء الإثنين 22 يناير، حيث قالت أن القوات الأميركية والبريطانية شنت ضربات واستهدفت العديد من المواقع العسكرية في العاصمة صنعاء وفي العديد من محافظات اليمن.

أفادت بعض وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أن الضربات الأمريكية البريطانية التي تم تنفيذها كانت عبارة عن 7 غارات جوية استهدفت منطقة الحفا وقاعدة الديلمي العسكرية في العاصمة صنعاء.

في وقت سابق من شهر يناير نفسه قامت القوات الأمريكية البريطانية بشن ضربات متكررة استهدفت العديد من المواقع العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وصرحت أمريكا فيما بعد بأن هذه الضربات الجوية والبحرية كان الهدف منها استهداف قواعد ومنصات إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين، على خلفية تعطيل وإضعاف قدرات قوات ميليشيا الحوثيين، وتقليل هجماتهم مع النظر في احتمالية الحد منها أيضا على البحر الأحمر، وتهديد الملاحة العالمية وتقويض حركة التجارية العالمية.

كانت جماعة الحوثيين تقوم بالرد دائماً على الضربات الأمريكية البريطانية التي تشنها على المواقع العسكرية التابعة بهم في العاصمة صنعاء والعديد من محافظات اليمن الأخرى، وذلك من خلال تكثيف هجماتهم على السفن التجارية الأمريكية والسفن المملوكة لبريطانية وكافة الفن التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل، وكان المتحدث باسم جماعة الحوثيين قد أكد مؤخراً أن الهجمات الحوثية لن تتوقف على الرغم من الضربات الأمريكية البريطانية وأنه سيتم تكثيف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بهدف الوقوف مع القضية الفلسطينية ودعمها مع تكثيف الهجمات على كافة السفن التي تحمل علم إسرائيل أو تقوم بنقل البضائع من وإلى إسرائيل دعماً للقضية الفلسطينية وأهالي غزة الذين يعانون من الإبادة الجماعية والحرب الدموية التي ما زالت مستمرة حتى الآن.

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عن الكاتب:
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مهند شرف

مهند شرف الدين مبارك طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة وكاتب ومحرر محتوى إلكتروني، متوافق تماماً مع الـ Seo والعمل على إظهار الموقع الإلكتروني في نتائج البحث الأولى على جوجل.

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