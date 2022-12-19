ضجة كبيرة حول مظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في نهائي مونديال كأس العالم ” لباس بسيط وشعر غير مصفف ”

ظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022 بمظهر أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث تواجد في مدرجات ملعب لوسيل بقميص بسيط وشعر غير مصفف.

وقد قام إيلون بعمل تعليق ساخر لأحد متابعيه بعدما تمكن المنتخب الأرجنتيني من إضافة هدفين قائلًا ” ليس هناك أي طاقة لدى المنتخب الفرنسي، ولابد وأن تكون روسيا هي موقع الملامة ”

وفاجأ مدير وصاحب شركة تسلا متابعيه بعمل إستطلاع رأي حول تنحيه من منصب رئيس المنصة العالمية تويتر، مؤكدًا على متابعيه توخي الحذر، حيث أنه سيأخذ بنتيجة هذا الإستطلاع.

وقد إنتهت مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، بفوز راقصي التانجو بكأس العالم للمرة الثالثة بركلات الجزاء الترجيحية، وتحقيق الأسطورة ميسي لقبه الأول بالمونديال.