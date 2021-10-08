ضبط صورة الهجرة العشوائية “اللوتري” 2023 بالهاتف دون الحاجة إلى الذهاب الى استديو للتصوير

من أبرز المشاكل التى يكون حولها جدل وتساؤلات كثيرة, والتى تواجه الراغبين للسفر والهجرة إلى أمريكا عبر برنامج الهجرة العشوائية أو اللوتري الذى تقدمه القنصلية الأمريكية، وهي كيفية ضبط الصورة بشكل مناسب وفقا لمواصفات الصورة المطلوبة كما هو موضح فى موقع الهجرة العشوائة، ويبدأ النسجيل فى شهر أكتوبر من كل عام و يستمر لمدة شهر من تاريخ بدء البرنامج.

تطبيق ضبط حجم صورة اللوتري وجوازات السفر بشكل مناسب لهواتف الاندرويد

يعتبر تطبيق مهم جداً لمن هم يريدون ضبط صورة التقديم للهجرة العشوائية والتي من أهم شروط ومتطلبات التقديم، حيث يشترط على المتقدم تقديم صورة بمقاس 600×600 بكسل وتكون الخلفية بيضاء وأن تكون ملامح الوجه واضحة بدون التعديل عليها باستخدام برنامج تعديل الصور مثل الفوتوشوب

طريقة استخدام التطبيق

بعد تحميل التطبيق مباشراً من هنا نقوم بفتح التطبيق واختيار الصورة الملتقطة بواسطة الموبايل وقبل ذلك يجب إزالة الخلفية من خلال موقع Remove والذى يقوم بقص الصورة وجعلها بدون خلفية باحترافية ودقة عالية وبشكل مجاني، بعد ذلك نتوجه إلى التطبيق واختيار الصورة المقصوصة ثم نضغط على الخيارات التالية.

new photo us visa or passport lmage resolution 300 DPl Gallery start editing

بعد ذلك نقوم بتصدير الصورة بحجم أقل من 240 كيلو بايت، “ملحوظة” لا تقوم بالتعديل على ملامح الوجه لكي لا يتم استبعادك من برنامج الهجرة العشوائية.

رابط موقع التقديم للهجرة العشوائية الرسمي

بعد ذلك نقوم بحفظ الصورة ورفعها مباشراً على موقع التقديم للهجرة العشوائية والرابط من هنا وبهذا نكون قمنا بضبط الصورة بأنفسنا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى استديو تصوير، وإذا واجهتكم اى مشكلة فى التطبيق أو اى استفسار، يرجى الكتابة لنا في التعليقات، وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن وفى النهاية نتمنى التوفيق والنجاح للجميع شكراً لكم.