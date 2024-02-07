بعد فترة طويلة من الغياب فقد تم تداول صور للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد على مواقع إيرانية، تظهر فيها كدمات غريبة على وجهه، وهذه الصور أثارت التساؤلات حول سبب هذه الكدمات.

صور غامضة تكشف عن كدمات في وجه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد

وقد تم التقاط هذه الصور التي تم تداولها في وسائل الإعلام الإيرانية أثناء زيارة أحمدي نجاد لضريح المرشد الأعلى الإيراني الراحل الخميني حيث كان يرافقه أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام.

في الصور يمكن رؤية الرئيس السابق وهو يرتدي قناعًا طبيًا أزرق اللون وتظهر كدمة كبيرة تحت عينه اليسرى.

وحتى الآن لا تعرف الأسباب وراء هذه الكدمات أو ما إذا كان يعاني من مشكلة صحية، ولم يصدر أي تعليق من مكتبه بشأن هذا الأمر.

وتعتبر هذه أول ظهور لأحمدي نجاد بعدما تم حجز جواز سفره في الخامس من أكتوبر الماضي، ولكن تم السماح له بالسفر إلى غواتيمالا.

وقد أعلن موقع (دولت بهار) الذي يتحدث باسم مكتب أحمدي نجاد سابقًا عن منعه من مغادرة البلاد من قبل أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية في مطار الخميني الدولي جنوب طهران وفقًا لصحيفة (الشرق الأوسط).

وبعد هذا الإعلان من مكتبه فقد أعلنت وكالة (تسنيم) التابعة للحرس الثوري بأنه تلقى إخطارًا مسبقًا يمنعه من السفر بهدف تجنب المخاطر الأمنية المحتملة لهذه الرحلة.

ويذكر أن أحمدي نجاد قد تعرض لانتقادات حادة من قبل وسائل الإعلام الإيرانية منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم اتخاذه أي موقف فيما يتعلق بالصراع في غزة وخاصة من قبل خصومه الإصلاحيين.