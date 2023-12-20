في لقطات ومشاهد جديدة نادرة ومذهلة تم التقاطها بواسطة مصور بلجيكي اليوم، والتي تظهر شلالات الحمم البركانية في أيسلندا، وتدفق مجموعة من الحمم البركانية من بركان “فاغرادالسفيال” في شبه جزيرة ريكيافيك، وتتجمع في وادي “لانغاموير” لتشكل شلالات بركانية مدهشة.

المصور البلجيكي جيروين فان نيووينهوف وصف هذه المشاهد بأنها “تبدو وكأنها من كوكب آخر” وتشهد على قوة الطبيعة.

ماذا تعرف عن “فاغرادالسفيال”؟

بركان “فاغرادالسفيال” هو واحد من أشهر البراكين في أيسلندا، وثار آخر مرة في أغسطس 2022، مما أدى إلى تدفق الحمم البركانية على مساحة واسعة، تعتبر مشاهد البراكين في أيسلندا إحدى وسائل الجذب السياحية الكبيرة حيث تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، كما يحرص الكثير من الناس على زيارة المناطق القريبة من البراكين النشطة للاستمتاع بالمشاهد الرائعة هناك.

أيسلندا ذات الطبيعة الخلابة

صور ترصد شلالات الحمم البركانية في أيسلندا وتشهد على قوة الطبيعة – مصدر الصور فيسبوك

تتميز أيسلندا بجمال طبيعتها الخلابة، ومن بين أبرز معالمها الطبيعية البراكين التي تنشط بشكل مستمر في البلاد، وتعتبر مشاهد الحمم البركانية من المشاهد الرائعة التي تستحق المشاهدة وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

اللقطات الجديدة التي تم التقاطها اليوم تؤكد مرة أخرى قوة الطبيعة وقدرة البراكين على تشكيل المناظر الطبيعية الخلابة.

والان مع مجموعة من تلك الصور الخاصة بشلالات الحمم البركانية

صور ترصد شلالات الحمم البركانية في أيسلندا وتشهد على قوة الطبيعة صور ترصد شلالات الحمم البركانية في أيسلندا وتشهد على قوة الطبيعة، والتي تم التقاطها بمعرفة المصور البلجيكي جيروين فان نيووينهوف