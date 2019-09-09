صورة شعار اليوم الوطني السعودي 89 اليوم الوطني 1441/2019







صورة شعار اليوم الوطني السعودي 89 – 2019 يسأل عنها الكثير الآن من الشعب السعودي والعربي مع اقتراب تلك المناسبة العظيمة “العيد الوطني السعودي 89″، هذا ويستخدم الكثيرين صورة شعار اليوم الوطني السعودي 89 لتكون مكان الصورة الخاصة بهم على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام، هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية في يوم 23 سبتمبر من كل عام بالعيد الوطني، هذا اليوم الذي شهد توحيد وتأسيس السعودية على يد الوالد المؤسس الملك عبد العزيز.







صورة شعار اليوم الوطني السعودي 89 – 2019

صورة شعار اليوم الوطني السعودي 89 دشنتها الهيئة العامة للترفية رسميا، وطالبت الهيئة الجميع بتداول الشعار، الذي تم تصميمه تحت عنوان “همة حتى القمة”، وتشهد المملكة خلال تلك الفترة احتفالات كبيرة جدا ابتهاجا بتلك المناسبة العظيمة والكبيرة، وتحمل صورة شعار العيد الوطني جملة “همة حتى القمة”، وجملة “اليوم الوطني السعودي 89”.







وبالتزامن مع تدشين صورة شعار اليوم الوطني السعودي 2019، واحتفالات المملكة العربية السعودية بتلك المناسبة، أعلنت وزارة الخدمة المدنية موعد اجازة وعطلة اليوم الوطني 89، حيث سيكون يوم الأحد 22 سبتمبر 2019 هو يوم العطلة الرسمية، على أن يبدأ الدوام ويعود الجميع للعمل يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019، كل عام وأنتم بخير.