صورة تلسكوبية جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مذنب أطلس أثناء اقترابه من الشمس

المذنبات هي واحدة من أكثر الأجرام متابعة في سماء الليل، ليس فقط لأنها تترك عرضًا سماويًا بديعًا بذيلها الذي يمتد لآلاف الكيلومترات، بل لأنها تحمل أيضًا بصماتٍ للمراحل الأولية لنظامنا الشمسي. ولذلك يولي العلماء اهتمامًا خاصًا بدراسة تلك الأجرام العملاقة المميتة. ولعل الأكثر إثارة هي المذنبات القادمة من خارج النظام الشمسي، فهي تتيح لنا استكشاف بيئات تكوَّن فيها هذا الجرم الكبير، والتي لم نكن نحلم قط بدراستها.

مذنبات خارج نظامنا الشمسي

مذنب أطلس (3I/ATLAS)، صرحٌ عملاق قد يمتد إلى 5 كيلومترات، ظهر فجأة في بدايات يوليو من العام الجاري في مسوحات نظام أطلس، الذي طورته جامعة هاواي بتمويل من وكالة ناسا الأمريكية. يهدف هذا النظام إلى استكشاف المذنبات والكويكبات التي قد تشكل تهديدًا على الأرض. ومن خلال متابعة المذنب ودراسة سرعته واتجاهه، أمكننا تحديد أنه قادم من خارج مجموعتنا الشمسية، من موقع في مجرتنا لم تزُرنا أي أجرام منه من قبل، وهو ما أثار بعض الضجة الإعلامية باحتمالية كونه مركبة فضائية نظرًا للسرعة العالية التي يتحرك بها، لكن بالطبع تم نفي هذه الادعاءات من قبل الوكالات الرسمية.

هل يصمد مذنب أطلس أمام الشمس؟

المذنبات عبارة عن أجسام جليدية تتكون من غازات، وبمجرد اقترابها من الشمس تبدأ الرياح الشمسية بتسخين سطحها، مما يجعل الغازات المكوِّنة للمذنب تبدأ في التبخر تاركةً سطح الجرم، ليترك وراءه ذيلًا بديعًا يمتد لمئات وربما لآلاف الكيلومترات خلفه. ويزداد طول هذا الذيل باقترابه أكثر من الشمس، فإما أن تنجو وتصمد لتكمل مدارها، أو تنتهي حياتها بفعل الرياح الشمسية العاتية التي تمزقها إلى قطع صغيرة، أكتوبر الجاري يحمل عروضًا سماوية رائعة، حيث تظهر عدة مذنبات في سماء الليل في نفس الوقت، مما يسمح لنا بمراقبتها ودراستها بشكل أعمق.

أجرام خارج نظامنا الشمسي

قبل ملايين السنين، كانت مجموعتنا الشمسية عبارة عن سحابة سديمية تتكون من غازات وغبار بين نجمي، وبفضل الجاذبية بدأت في تكوين نجم أولي وكواكب صغيرة جدًا تمتد لأمتار قليلة. وبمرور الوقت تكونت الشمس كاملة بعد أن سحبت مادة السديم إليها، وبدأت الكواكب الصغيرة في التجمع مكوِّنةً كواكب أضخم. بعض هذه الأجرام الصغيرة لم يندمج وبقي في مدار حول الشمس. هنا تكمن أهمية المذنبات والكويكبات، فهي تكونت في المراحل الأولية لتكوين مجموعتنا الشمسية، مما يعني أنها ما زالت تحمل عناصر قديمة للغاية، وهذا يساعدنا على فهمٍ أعمق لكيفية تكون مجموعتنا الشمسية، وبالتالي على فهمٍ أكثر تفصيلًا لتكوّن باقي الكواكب في كوننا.

تخيل الآن معي أننا أمكننا الحصول على كويكب من خارج نظامنا الشمسي؟ بالطبع ستكون فرصة رائعة وتُعد هدية كونية، لأننا حصلنا على جرم تكوَّن في نظام نجمي ما في بدايته. ولحسن حظنا أن ذلك النجم قد دفع المذنب بقوة هائلة جعلته يهرب من جاذبية نجمه الأم ويسبح في الفضاء الفسيح، لينتهي به المطاف داخل مجموعتنا الشمسية بفضل قوة جذب الشمس. فذلك المذنب يُعد بصمةً لميلاد نظام نجمي آخر. لكن مذنب أطلس ليس الوحيد الذي زارنا من خارج مجموعتنا الشمسية، فقد زارنا من قبل جِرمان آخران، مما يساعدنا على فهمٍ أعمق والتحقق من نظرياتنا حول نشأة الأنظمة الشمسية والكواكب.

أطلس في سماء الليل

في منتصف أكتوبر لاحظ بعض هواة التصوير الفلكي أن المذنب أطلس بدأ بتكوين ذيل جديد، وهو ما يشير إلى أنه يتصرف كأي مذنب آخر. من المتوقع أن يكون في أقرب نقطة للشمس في نهاية أكتوبر الجاري، حيث سيبتعد فقط 1.8 وحدة فلكية (والوحدة الفلكية هي المسافة بين الأرض والشمس)، أي ما يعادل نحو 267 مليون كيلومتر. من المتوقع زيادة طول ذيله في الأيام القليلة القادمة، ويتكون ذيله أغلبه من ثاني أكسيد الكربون حسب بيانات تلسكوب جيمس ويب الأخيرة. ومن المتوقع رؤية المذنب في السماء نهاية أكتوبر الجاري باستخدام تلسكوب صغير في سماء صافية قليلة التلوث الضوئي، لكنه سيبقى لفترة قصيرة قبل شروق الشمس، وسيكون قريبًا من الأفق الشرقي، مما يصعب عملية رصده بأدوات بسيطة. ومع ذلك، تبقى متابعة السماء ليلًا من موقع قليل التلوث الضوئي أمرًا بديعًا.