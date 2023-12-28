انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، صورة للناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، وهو يتجول في الساعات أو الأيام الماضية في قطاع غزة على الرغْم من القصف الإسرائيلي المدمر وحرب الشوارع التي يشهدها قطاع غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.

صورة أشعلت مواقع التواصل...حقيقة ظهور أبو عبيدة متجولًا في غزة-مصدر الصورة: فرانس برس

يظهر في الصورة على مواقع لتواصل الاجتماعي رجل ملثم يحمله عدد من الأشخاص، ويبدو أنهم يحتفلون به ويلتقطون الصور معه.

ولكن بفحص الصور و التأكد من صحتها تبين أنها غير صحيحة، وأنها صور منشورة تقريبا، منذ عام 2014، وذلك وفق موقع “فرانس برس”.

التعليقات على الصورة تقول: “ظهور القائد أبو عبيدة قرب خان يونس، والتفاف الناس حوله على الرغْم القصف والدمار والخراب والحصار و التجويع”.

الصورة تدعي ظهور أبو عبيدة في خان يونس في هذا التوقيت، إلا أن التفتيش عنها على محركات البحث أظهر أنهها منشورة منذ عام 2014، ما ينفي ما قيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”إكس”.

ويرجع تاريخ نشر الصورة إلى الرابع عشر من نوفمبر 2014، على حساب “المركز الفلسطيني للإعلام” على موقع “إكس”. وذلك خلال تحية الجماهير في مهرجان بمدينة رفح المحاذية للحدود المصرية.

القصف مستمر

وعلى الجانب الآخر ما زال قطاع غزة يشهد قصفًا عنيفا واقتتالًا بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، فيما ل تظهر أي شواهد لوقف إطلاق النار.

ويعاني سكان قطاع غزة النازحون من أزمة إنسانية طاحنة، تتمثل في نقص المأكل و المشرب و الأدوية والطاقة والمأوى، فضلا عن انتشار الأمراض والأوبية التي تفتك بالأطفال والكبار.

وقد كثف جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم، الخميس، غاراته وعملياته البرية في وسط وجنوب قطاع غزة، مع استمرار التحذيرات الدولية من الخطر الجسيم الذي يتعرض له المدنيون وخاصة النساء والأطفال.

وقد أعلنت الجهات الصحية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتبر الماضي إلى 21,320 قتيلًا و55,603 جرحى.

ووفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإم إسرائيل تسببت في تهجير قسري مستمر لأكثر من 150 ألف شخص من غزة جراء أممر إخلاء من وسط قطاع غزة.

وأشارت “الأونروا” إلى أن هؤلاء الأشخاص بينهم أطفال ونساء يحملن أطفالًا، وأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن وليس لهم أي مأوى.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يجبرون على الفرار إلى جوب قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف على الجزء الشمالي من القطاع وخان يونس.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء العبء المتزايد على المرافق الصحية في جنوب القطاع وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية.