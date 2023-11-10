انطلقت صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها يوم الجمعة مما أثار مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة.

وفي الوقت نفسه فقد أعلنت حركة حماس أنها أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل ووصفت ذلك بأنه رد على تزايد عدد الشهداء المدنيين في حرب غزة.

صواريخ حماس تستهدف تل أبيب والمناطق المحيطة

وقد ذكرت تقارير أن امرأتين أصيبتا بجروح جراء سقوط شظايا في تل أبيب بعد فترة هدوء نسبي في إطلاق الصواريخ.

وفي هذا الوقت تواصلت القوات الإسرائيلية بشن هجمات برية على قطاع غزة في الأسبوع الخامس من الصراع.

وقد أفاد الجيش الإسرائيلي بأن حوالي 9500 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة تم إطلاقها على إسرائيل من قطاع غزة ومناطق أخرى منذ 7 أكتوبر.

وقد تمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية من اعتراض حوالي 2000 من هذه الصواريخ.