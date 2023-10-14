صندوق النقد الدولي يُقرر زيادة الحصص التمويلية وحصول إفريقيا على مقعد جديد

أعلن صندوق النقد الدولي يوم السبت أنه توصل إلى اتفاق مهم خلال اجتماعاته السنوية في مراكش، وتضمن هذا الاتفاق زيادة حصص التمويل واعتماد مقعد جديد للقارة الإفريقية، وفي تصريح لرئيسة لجنة الصندوق ووزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، أشارت إلى أن هذا الاتفاق سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصادات الوطنية وتعزيز الاستقرار المالي.

وتتضمن الخطوات الرئيسية للاتفاق ما يلي:

زيادة حصص التمويل: تم الاتفاق على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية العام الحالي، وهذا سيمكن الصندوق من تقديم دعم أفضل للدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية. إنشاء مقعد جديد لإفريقيا: تم الاتفاق على إنشاء مقعد جديد للقارة الإفريقية في هيئة الصندوق، وهذا سيسمح ذلك لإفريقيا بالمشاركة بفعالية أكبر في صنع القرارات المهمة للصندوق. دور حصص التمويل: تعتمد حصص التمويل على أداء كل دولة اقتصاديًا، مما يسهم في تحقيق التمثيلية والعدالة في قرارات الصندوق.

اتفاق صندوق النقد الدولي يأتي في سياق جهوده المستمرة لدعم الاقتصادات الوطنية ومساعدتها على التعامل مع التحديات المالية، وهذه الزيادة في حصص التمويل وإعطاء إفريقيا مقعدًا جديدًا ستعزز من دور الصندوق في تحقيق الاستقرار المالي العالمي، ويعكس هذا الاتفاق التزام الصندوق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وهو خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الاقتصاد.