صلاة العيد في الشارقة بالإمارات 2019-1440

متى موعد صلاة العيد في الشارقة بالإمارات 2019 هو سؤال الجميع الان من المقيمين والمواطنين والسائحين من المسلمين المتواجدين بالإمارة، حيث نقدم لكم الان وقت صلاة عيد الأضحى 2019 في الشارقة ومدنها خورفكان ودبا الحصن والحمرية والذيد وكلباء ومليحة والمدام، هذا وقد تم تجهيز المصليات والمساجد بالشارقة لاستقبال جموع المصلين خلال تلك الصلاة الهامة، كما تم تزيين المساجد والمصليات لتكون في أبهى صورها خلال عيد الأضحى 2019 لهذا العام.

صلاة العيد في الشارقة بالإمارات 2019

يحرص كل أفراد الأسرة الإماراتية والمقيمون على المشاركة في صلاة عيد الأضحى في الشارقة وكل مدن الدولة، حيث تعلو السعادة والفرحة والبهجة وجوه الجميع، وإجازة العيد هذا العام ستكون كافية جدا لقضاء عطلة سياحية ترفيهية متميزة، وتمتلك إمارة الشارقة الكثير من الوجهات السياحية والترفيهية، والتي تضاهي أهم وأكبر المدن السياحية العربية والإقليمية، كما إن الشارقة هي وجهة سياحية متميزة للسائح الخليجي والعربي والأجنبي.

موعد صلاة العيد في الشارقة بالإمارات 2019

يوم وقفة عرفات بالإمارات التاسع من شهر ذي الحجة 1440 يوافق يوم السبت 10 أغسطس 2019، ويوم أول أيام عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة هو يوم الحد 11 أغسطس 2019، وتوقيت صلاة عيد الأضحى بالشارقة ستكون صباح يوم الأحد.

موعد صلاة العيد بالشارقة الإمارات عند الساعة 6.14 صباح يوم الأحد.