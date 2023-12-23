صفقة بيع صواريخ ستينغر بتكلفة 780 مليون دولار للناتو

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بأن وزارة الخارجية قد وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ ستينغر المحمولة على الكتف المضادة للطائرات لوكالة الدعم والمشتريات العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وتقدر تكلفة الصفقة بحوالي 780 مليون دولار وقد أشار البنتاجون في بيانه إلى أن شركتي ريثيون ولوكهيد مارتن ستكونا المتعاقدين الأساسيين في هذه الصفقة.

ويتميز الصاروخ الأرضي المضاد للطائرات (ستينغر) بأن طوله 1.52 مترًا وقطره 70 ملليمترًا ووزنه 15.7 كيلوغرامًا، ويصل مداه إلى 5 كيلومترات عند ارتفاع 4800 متر، ويزن رأس الصاروخ الحربي 3 كيلوغرامات، ويتميز الصاروخ بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت.

وقد تم تعديل (ستينغر) ليعتمد على أشعة الليزر بدلاً من الأشعة تحت الحمراء لتوجيهه نحو الهدف المراد. ويأتي الصاروخ في شكل صاروخ وأنبوب قاذف متكاملين معًا، ويتم استخدام الأنبوب لمرة واحدة ثم يتم استبداله بآخر جديد، وبالتالي لا يحتاج إلى صيانة في أرض المعارك.

ويستخدم (ستينغر) لمواجهة الصواريخ المجنحة ويشكل تهديدًا لجميع فئات الطائرات السريعة المحلقة على ارتفاع منخفض وخاصة المروحيات، ويستخدمه أيضًا طائرات هليكوبتر أباتشي في المعارك الجوية.

وفي عام 2019 فقد قام الجيش الأميركي بتعديل (ستينغر) بحيث أصبح قادرًا على تدمير الطائرات بدون طيار من خلال ضربها مباشرة أو عن طريق التفجير بالقرب منها.

ويذكر أن الولايات المتحدة قدمت صواريخ (ستينغر) لأفغانستان في عام 1986 وقد ساهم استخدام هذا السلاح في إسقاط حوالي 270 طائرة سوفيتية.