صراع علني داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن مناقشة اليوم التالي للحرب على غزة

شهد مجلس الحرب الإسرائيلية صراعاً بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية وذلك خلال اجتماع اليوم لمناقشة عدة أمور متعلقة بالحرب على قطاع غزة، وكذلك الوضع بعد انتهاء الحرب على القطاع، وبحث المقترحات المصرية والقطرية بشأن التوصل إلى الهدنة وتبادل الأسرى من الطرفين، جاء ذلك نقلاً قناة الجزيرة والقناة 12 الإسرائيلية عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلية- المصدر: قناة الجزيرة عبر إكس

ويعد هذا الاجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلية هو الاجتماع الأول له منذ بداية الحرب على غزة بعد معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وأفادت القناة 12الإسرائيلية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي الذي سيجتمع الليلة، سيناقش المقترح القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أشارت التقرير إلى أن المبادرة القطرية المذكورة تختلف عن المقترحات السابقة التي رفضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو حركة حماس.

صراع علني في مجلس الحرب الإسرائيلي.. أزمة ثقة حادة وكمائن سياسية تهدد اجتماعات القادة#تواصل pic.twitter.com/jDawQ1AAE8 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 28, 2023

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا لمجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة ملف حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، كما نشرت قناة الجزيرة أن اجتماع المجلس شهد خلافات بشأن استمرار المرحلة الحالية من الحرب.

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب يناقش الليلة مبادرة قطرية جديدة للإفراج عن الرهائن تختلف عن المقترحات التي طرحت في المناقشات #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/FdcLQqBf2d — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 28, 2023

كما كشف تقرير القناة 12 الإسرائيلية النقاب عن الخلافات التي دارت داخل المجلس والتي منها، مطالبة وزيرة النقل المواصلات بفتح تحقيق مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز المخابرات واتهامهم بالتسبب في تسريب معلومات اجتماعات الحكومة، وهو ما جعل رئيس الأركان يغادر الاجتماع بعد اتهامات الوزيرة، كما أفادت القناة أن نتنياهو وجالانت يرون ضرورة استمرار الحرب في هذه المرحلة الحالية والتي تعد من أصعب مراحل القتال.

המשבר בממשלה: נתניהו בפגישה עם גנץ ובן גבירhttps://t.co/fMeFTKaFrn pic.twitter.com/yLimhfKqGR — ynet עדכוני (@ynetalerts) December 27, 2023

بينما يرى رئيس الأركان ووزير الدفاع أن الجيش الإسرائيلي لابد وأن ينتقل إلى المرحلة التالية من العمليات العسكرية، كما أوضحت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع “واي نت” الإسرائيلي أن هناك أزمة ثقة حادة بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعدما أمر رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام بعدم المشاركة مع وزير الدفاع في المناقشة بشأن صفقة الرهائن والمحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.