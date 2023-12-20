صراع بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن القومي حول تلاوة صلاة يهودية في مسجد

تعرض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لانتقادات قاسية خلال جلسة مغلقة لمجلس الوزراء في المساء من يوم الأثنين وذلك وفقًا لتقرير صحيفة (جيروسالم بوست) الإسرائيلية.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير

وتأتي هذه الانتقادات عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن إيقاف جنود بسبب تلاوتهم صلاة يهودية في مسجد بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقد أوضح هاليفي خلال حديثه مع بن غفير أن هذا القرار يستند إلى قيم الجيش الإسرائيلي وقادته.

ورد بن غفير قائلاً: (أنا عضو في مجلس الوزراء وأنا في الرتبة السياسية ونحن نقرر ما هو أخلاقي).

رد هليفي بشكل قاطع قائلاً: (أنت مخطئ، سأقرر ما هو الفعل الأخلاقي وما هو غير مقبول في الجيش، لا تهددني).

وقد تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه جندي من الجيش الإسرائيلي وهو يحمل ميكروفونًا ويتلو صلاة يهودية في مسجد بجنين.

رد الجيش الإسرائيلي على هذه اللقطات وصفها بأنها غير مقبولة.

وفي وقت لاحق فقد أعلن الجيش الإسرائيلي إيقاف الجنود المشاركين في هذا الحادث عن جميع الأنشطة العملياتية.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدًا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين فقد استشهد أكثر من 300 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين في الضفة الغربية وفقًا للأرقام المقدمة من وزارة الصحة.