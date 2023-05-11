صراع الأرباح أمام مستقبل الموظفين.. “مايكروسوفت” تعتزم تأجيل زيادات رواتب الموظفين بدوام كامل هذا العام

شركة “مايكروسوفت” تعتزم تأجيل زيادات رواتب الموظفين بدوام كامل هذا العام، وذلك كجزء من جهودها لخفض التكاليف في أعقاب تباطؤ نمو الإيرادات وانخفاض إنفاق العملاء.

ومن المتوقع أن تنخفض مكافآت الأداء للمديرين التنفيذيين بشكل ملحوظ، مما يعكس توجهًا عامًا لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة في عدد كبير من الشركات التقنية الكبرى.

تأتي هذه الخطوة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الشركات التقنية الكبرى، وقد أصبح التسريح الجماعي للعمال “موضوعًا متكررًا” في قطاع التكنولوجيا.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن “مايكروسوفت” تنوي التركيز على تعزيز نموها في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا كبيرًا في الأعوام القادمة.

على الرغم من أن “مايكروسوفت” لم تعلن بعد عن تفاصيل الخطة المحددة لتأجيل زيادات الرواتب، فإن الشركة تواصل العمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين كفاءتها في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها.

ويأتي ذلك في سياق أوسع لجهود الشركات الكبرى في تخفيض التكاليف والتركيز على تحسين الكفاءة في ظل تحديات اقتصادية عالمية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في الأشهر والسنوات القادمة، حيث يعمل العديد من القادة التنفيذيين على تحديد الأولويات وتنفيذ الإجراءات المناسبة لتحسين الأداء المالي والاستراتيجي لشركاتهم.

ومن المهم للشركات الكبرى الاحتفاظ بالموظفين الموهوبين وتوفير بيئة عمل جيدة ومجزية من أجل الحفاظ على التنافسية وجذب المواهب الجديدة.

ومع ذلك، فإن تأجيل زيادات الرواتب وتخفيض المكافآت قد يؤدي إلى احتمالية تراجع الدافعية لدى بعض الموظفين، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا أمام الشركات الكبرى في سعيها للحفاظ على الكفاءات الحيوية في فرق العمل.

على الرغم من ذلك، فإن تركيز “مايكروسوفت” على تعزيز نموها في سوق الذكاء الاصطناعي يعكس التحول الذي يشهده القطاع التقني الكبير نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة والمتطورة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركة لتعزيز مكانتها في الصناعة وتحقيق النمو المستدام في المستقبل.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك