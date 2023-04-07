صديقة كريستيانو رونالدو “جورجينا رودريغيز” ترد على زميلتها السابقة التي قالت إنها متعجرفة وجشعة

ردت جورجينا رودريغيز شريكة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، بشكل قاطع على “زميلتها السابقة” بابلو بوني عبر حسابها على Instagram، جاء ذلك بعد يوم من ادعاء “بوني” علنًا أن جورجينا متعجرفة وأنها كانت بحاجة ماسة إلى الشهرة.

جاءت تعليقات “بون”، بعد العرض الأول للموسم الثاني من سلسلة

Netflix “I am Georgina”، الذي نقل تفاصيل حياة وشخصية جورجينا رودريغيز المتواضعة وحياة عائلتها اليومية، بما في ذلك كريستيانو رونالدو.

شاركت بون مقطع فيديو على تيك توك، يشير إلى شكل شخصية جورجينا الحقيقية، والتي تم تصنيفها على أنها مغرورة، على الرغم من وضعها المالي السيئ في ذلك الوقت، ألمحت بون أيضًا إلى أنها عملت لدى أمثال غوتشي لمقابلة رجل ثري والخروج من محنتها المالية.

وزعمت “بون” أن كريستيانو رونالدو أنه لم يلاحظها على الإطلاق عندما دخل متجر “غوتشي”، فكانت العارضة الإسبانية تعمل في متجر Gucci في مدريد في عام 2016، وهو نفس المكان حيث التقت بالفائز خمس مرات بالكرة الذهبية، من هناك بدأت علاقتهما، أضافت “بون”: أن جورجينا تقوم بادعاء ماحدث وأنه لم يلحظها عندما دخل إلى المحل.

فقامت جورجينا بمشاركة الموقف في الاستوري عبر انستجرام، وأعادت نشر فيديو “بون” بالتعليق: “هاهاها ، لقد أخفتني مرة أخرى”.

مما زاد الطين بلة بالنسبة إلى “بون”، تأكيد خوسيه إشبيلية، وهو صديق مقرب لرودريغيز، وكان يعمل في نفس متجر غوتشي، وقال: أن كلام بوني هذا مزيفاً، هي فقط استخدمت هذه الطريقة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تزيد شعبيتها عبر الإنترنت، ولجذب انتباه الجمهور.

جورجينا رودريغيز تتحدث عن شعورها عندما قابلت كريستيانو رونالدو لأول مرة

قامت الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا مؤخرًا بتصوير أزياء لمجلة سوربيت حيث كشفت عن شعورها في المرة الأولى التي واجهت فيها أسطورة ريال مدريد في متجر غوتشي في عام 2016، قالت: “عندما كان وقت العمل على وشك الانتهاء، رأيت ضيفًا يدخل، إنه وسيم جدًا لدرجة أن قلبي يرفرف، لم أشعر بهذا من قبل”، وكانت هذه هي البداية، ازدهرت بعدها هذه المشاعر ودخلا معا في علاقة طويلة الأمد مكتملة الأركان “مكتملة من كل شيء إلا الزواج”، وظل العاشقان معًا منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة.

يقيم الثنائي حاليًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية مع أطفالهما الخمسة، انتقل كريستيانو رونالدو إلى منطقة الشرق الأوسط بعد انضمامه إلى نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين في يناير الماضي، جاء ذلك بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، في نوفمبر بعد خلاف مع المدرب إريك تن هاج، وكذلك بسبب غضبه من أمور تجري في النادي الإنجليزي، وقد تحدث عنها في لقاء صحفي شهير عبر وسائل الإعلام.