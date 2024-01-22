يواجه الداخل الإسرائيلي ضغوطات مستمرة من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة، بالإضافة إلى عائلات الضحايا والمصابين من الجنود والضباط، حيث يواصلوا تظاهراتهم المستمرة أمام مقرات الحكومة الرسمية وفي وسط تل أبيب وأمام منزل نتنياهو، من أجل المطالبة بسرعة التوصل إلى اتفقا تهدئة يضمن عودة الرهائن بشكل سلمي، وسرعة وقف وصول المزيد من القتلى الإسرائيليين من قطاع غزة، إلا أن الأمر تطور بشكل غير متوقع خلال الساعات الماضية، الأمر الذي شكل صدمة للرأي العامة الصهيوني.

صدمة في إسرائيل بعد التطور المفاجئ الذي حدث في الكنيست| أول فيديو للواقعة

أزمة عائلات الرهائن الإسرائيليين

وفي تطور غير متوقع، اقتحم العشرات من أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، اجتماعًا للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي الكنيست، اليوم الإثنين، وفقًا لما تم تداوله من مقاطع فيديو توثق ما حدث داخل القاعة، حيث وصل الأمر إلى تشابك بالأيدي بين عائلات الرهائن وبين أفراد الأمن، وسط حالة كبيرة من الغضب وتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

⚡️The families of #Israeli prisoners held by the resistance repeat: “Now, now” after storming a meeting in the Knesset, in reference to their demands to conclude an exchange deal immediately. pic.twitter.com/NOVvF7pQWt — Middle East Observer (@ME_Observer_) January 22, 2024

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة “إكس”، أفراد عائلات الرهائن وهم يصرخون داخل قاعة الكنيست، مرددين: لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك، وذلك في إشارة إلى أكثر من 100 رهينة متبقية في غزة، لاسيما وأنهم يتعرضون للقصف من قبل الجيل الإسرائيلي الذي يواصل تدميره العشوائي لجميع مقومات الحياة في القطاع، كما كشفت تقارير أن الاحتجاجات أدت إلى إيقاف اجتماع اللجنة، وأظهرت مقاطع فيديو أخرى تشابك بالأيدي بين الأمن والعائلات.

جدير بالذكر أن الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية أصبحت تطالب كل مكان في إسرائيل، حيث أقام أفراد خيمة احتجاجية في القدس مساء الأحد، وتعهدوا بالبقاء هناك حتى تتوصل الحكومة إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن، في الوقت الذي سارع فيه آخرين إلى تنظيم احتجاجاتهم في الأيام الأخيرة، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح ذويهم.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال القتال داخل القطاع بين الجيش الإسرائيلي بكامل آلياته وعتاده، وبين فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة التي تمكنت من تدمير مئات الآليات العسكرية خلال الفترة الأخيرة.