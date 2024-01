يواجه الداخل الإسرائيلي ضغوطات مستمرة من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة، بالإضافة إلى عائلات الضحايا والمصابين من الجنود والضباط، حيث يواصلوا تظاهراتهم المستمرة أمام مقرات الحكومة الرسمية وفي وسط تل أبيب وأمام منزل نتنياهو، من أجل المطالبة بسرعة التوصل إلى اتفقا تهدئة يضمن عودة الرهائن بشكل سلمي، وسرعة وقف وصول المزيد من القتلى الإسرائيليين من قطاع غزة، إلا أن الأمر تطور بشكل غير متوقع خلال الساعات الماضية، الأمر الذي شكل صدمة للرأي العامة الصهيوني.

صدمة في إسرائيل بعد التطور المفاجئ الذي حدث في الكنيست| أول فيديو للواقعة

وفي تطور غير متوقع، اقتحم العشرات من أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، اجتماعًا للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي الكنيست، اليوم الإثنين، وفقًا لما تم تداوله من مقاطع فيديو توثق ما حدث داخل القاعة، حيث وصل الأمر إلى تشابك بالأيدي بين عائلات الرهائن وبين أفراد الأمن، وسط حالة كبيرة من الغضب وتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

⚡️The families of #Israeli prisoners held by the resistance repeat: “Now, now” after storming a meeting in the Knesset, in reference to their demands to conclude an exchange deal immediately. pic.twitter.com/NOVvF7pQWt

— Middle East Observer (@ME_Observer_) January 22, 2024