تناحر غير مسبوق يسيطر على العلاقة بين صناع القرار في إسرائيل مؤخرًا، على خلفية ما وُصف بالفشل الأمني الكبير في قطاع غزة، حيث مضى أكثر من 100 يوم على بدء الهجوم البري على القطاع، ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي بكامل قوته وجنوده من تحقيق أي هدف من أهداف الهجوم، حيث لم يتمكن من تحرير أسراه أو القضاء على حماس التي تواصل توجيه ضربات موجة يوميًا للقوات الإسرائيلية، هذا بخلاف الضغط العالمي على تل أبيب لوقت عدوانها، واتهامه من قبل البعض بقيامها بحرب إبادة جماعية للمدنيين العزل، كل تلك الأسباب أحدثت أزمة كبيرة بين المسؤولين، دفعت للوصول إلى محاولة التشاجر بالأيدي واقتحام المكاتب.

صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجأة وتكشف تفاصيل محاولة وزير الدفاع لاقتحام مكتب نتنياهو

محاولة وزير الدفاع اقتحام مكتب نتنياهو

وفي مفاجأة جديدة، كشف موقع “واللا” الإسرائيلي عن تفاصيل محاولة وزير الدفاع يوآف غالانت لاقتحام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتينياهو، لافتًا إلى أن الأمور كادت أن تصل إلى التشابك بالأيدي، في إشارة إلى أزمة قوية تحدث بين المسؤولين، في ظل عجزهم عن اتخاذ قرارات تساعدهم على الخروج من المأزق الأمني في غزة، وإصرارهم على مواصلة القتال بالرغم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي يتعرض لها الجيش، بالتزامن مع الضغط الشعبي لتحرير الرهائن.

ووزير الدفاع يهدد

وأشارت الصحيفة إلى أنه سُمع وزير الدفاع وهو يهدد ويقول إنه في المرة القادمة سيأتي ومعه قوة من لواء غولاني، كما هدد أيضًا وزير الشؤون الاستراتيجية بإحضار القوة للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب الإسرائيلي، وهو تطور غير مسبوق يظهر للعلن للمرة الأولى في تاريخ إسرائيلي، الأمر الذي يعكس مدى تأزم الأوضاع بين صناع القرار.

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية عبرية إلى أن الخلاف بين نتنياهو وغالانت، وصل إلى مرحلة متطورة قد يؤدي إلى خطر أمني ووجودي على إسرائيل، وزاد الخلاف بشكل كبير مؤخرًا، تزامنًا مع إقامة تحقيقات مرتقبة بشأن المسؤولية عن الفشل في مواجهة أحداث 7 أكتوبر، وسط توقعات بأن التحقيقات قد تطيح بحكومة نتنياهو التي تتولى السلطة منذ نحو عام، وتقود إلى إجراء انتخابات مبكرة.

فهل سيقف الخلاف بين المسؤولين الإسرائيليين عند هذا الحد؟ أم أن الأزمة قد تواصل اشتعالها خلال الفترة المقبلة؟