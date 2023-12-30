صحيفة إسرائيلية: تدمير مخبأ لـ يحيى السنوار أسفل نفق بطول 218 متر بالقرب من مدينة غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن تدمير شبكة أنفاق ومخبأ يعودان لزعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه إلى أن القوات عثرت على مخبأ للسنوار أسفل شبكة من الأنفاق قرب مدينة غزة، وأوضحت أن تلك الشقة كانت جزءًا من شبكة أنفاق طويلة ومتشعبة تستخدمها قيادات حماس البارزة، جاء ذلك نقلاً عن صحيفة “y net” الإسرائيلية عبر إكس.

قائد حركة المقاومة الفلسطينية حماس- المصدر: صحيفة y net عبر إكس

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال أثناء تفتيش الشقة، اكتشف جنود بئرًا تصل عمقه إلى 20 مترًا في الطابق السفلي، وكان هذا البئر يؤدي إلى نفق بطول 218 مترًا يحتوي على شبكة كهربائية وبنية تحتية للتهوية والصرف الصحي، بالإضافة إلى غرف للصلاة، وتم بناء النفق بطريقة تسمح للأشخاص بالبقاء والقتال فيه لفترات طويلة، وهو ما تم تدميره وفقاً لما ذكره الناطق باسم جيش الاحتلال.

ومن الجدير بالذكر أنه وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، أعلنت القوات الإسرائيلية قد أنها حاصرت منزل السنوار، ولكنه لم يكن في المنزل ويعتقد أنه يختبئ تحت الأرض في غزة، وبالرغم ذلك صرح مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها مسألة وقت قبل القبض عليه، حيث اتهمت إسرائيل يحيى السنوار بأنه المخطط وراء الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل في أكتوبر الماضي في معركة طوفان الأقصى.

דירת מסתור של סינוואר אותרה: הובילה לרשת מנהרות ארוכה – שהושמדה | תיעודhttps://t.co/kd1Zq9wGEK pic.twitter.com/nj3mgs40eU — ynet עדכוני (@ynetalerts) December 29, 2023

وعلى الرغم من أن الخبراء يشيرون إلى أنه من المرجح أنه كان واحدًا من عدة أشخاص خططوا لهذه المهمة، حيث يعتبر السنوار عضواً في المكتب السياسي الرئيسي لحماس منذ عام 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح الزعيم الفعلي للمكتب السياسي وفقًا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، كما صنفت وزارة الخارجية الأمريكية قائد حركة حماس يحيى السنوار كإرهابي عالمي منذ عام 2015، وتمت إضافته مؤخرًا إلى قائمة العقوبات من قبل المملكة المتحدة وفرنسا.