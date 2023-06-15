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“صاعقة” تضرب كنيسة داعمة للشذوذ في “أمريكا”

ياسمين شاكر أبو محمود

تفاعل واسع بين منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، حول الصاعقة التي ضربت كنيسة “سبنسر” بولاية “ماساتشوستس”، تلك الكنيسة التي كانت تدعم الشذوذ، حيث أنها أقامت حفل لثنائيات من نفس الجنس، ثم بعد احتراقها أغلبية الناس قالوا بسبب انحراف الكنيسة عن مسارها.

- صورة 3 - احتراق كنيسة بأمريكا تدعم زواج المثليين | صاعقة تضرب كنيسة تدعم الشذوذ

كنيسة “سبنسر” تجعل زواج المثليين جزء من الطقوس الدينية:

- صورة 1 - احتراق كنيسة بأمريكا تدعم زواج المثليين | صاعقة تضرب كنيسة تدعم الشذوذ

كان رأي الأغلبية في الكنيسة بالموافقة بعد التصويت على دعم زواج الثنائيات أي المثليين وهكذا كانت تدعم الكنيسة الشذوذ حيث جعلتها جزء من الطقوس الدينية.

صاعقة برق نتجت عن عاصفة رعدية ضربت فوق الكنيسة فاحترقت!

- صورة 2 - احتراق كنيسة بأمريكا تدعم زواج المثليين | صاعقة تضرب كنيسة تدعم الشذوذ

قال راعي الكنيسة أنها صاعقة برق شديدة كانت فوق المنطقة ضربت في هذه الأثناء، تفاعل الكثير من الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا وقالوا أن الكنائس انحرفت كثيراً عن مسارها وكانت تلك النتيجة.

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ياسمين شاكر أبو محمود

أنا ياسمين شاكر، كاتبة وهذه أفضل هواياتي، وأتمنى أن أفيد كما أستفيد، وأسأل الله أن يجعلني سبب لنشر العلم، وأن يستعملني فالخير

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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    قبل اسبوع الصاعقه هذي

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