“صاعقة” تضرب كنيسة داعمة للشذوذ في “أمريكا”

تفاعل واسع بين منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، حول الصاعقة التي ضربت كنيسة “سبنسر” بولاية “ماساتشوستس”، تلك الكنيسة التي كانت تدعم الشذوذ، حيث أنها أقامت حفل لثنائيات من نفس الجنس، ثم بعد احتراقها أغلبية الناس قالوا بسبب انحراف الكنيسة عن مسارها.

كنيسة “سبنسر” تجعل زواج المثليين جزء من الطقوس الدينية:

كان رأي الأغلبية في الكنيسة بالموافقة بعد التصويت على دعم زواج الثنائيات أي المثليين وهكذا كانت تدعم الكنيسة الشذوذ حيث جعلتها جزء من الطقوس الدينية.

صاعقة برق نتجت عن عاصفة رعدية ضربت فوق الكنيسة فاحترقت!

قال راعي الكنيسة أنها صاعقة برق شديدة كانت فوق المنطقة ضربت في هذه الأثناء، تفاعل الكثير من الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا وقالوا أن الكنائس انحرفت كثيراً عن مسارها وكانت تلك النتيجة.