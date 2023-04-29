وقد أوضحت التقارير أن الرجل الذي قتلته الصاعقة يدعى بابو دانكومار باداف، وله من العمر 36 سنة، وكان يعمل في منجم فحم تابع لشركة وسترن كول فيلد.

وقد وثق الفيديو لحظة مغادرة “بابو” مكان عمله، لتفاجئه صاعقة قوية بضربة أسقطته على الأرض فورًا.

وفاة زوجان وطفليهما بسبب صاعقة أخرى

ليست هذه أول حادثة ضرب صاعقة بالهند، بل حدث نفس الموقف لزوجان وطفليهما، يوم الاثنين الماضي، بمنطقة جادشيرولي بولاية ماهاراشترا، حيث توفوا جميعًا بسبب صاعقة قوية ضربتهم، لحظة ركوبهم دراجة نارية.

وبسبب تكرار الحوادث من هذا النوع يحذر الخبراء من مخاطر صواعق البرق والرعد، مشددين على ضرورة تجنب البقاء بالخارج والوقوف في الأماكن المرتفعة.