صاروخ صيني جديد يخرج عن السيطرة.. وهذه هي أماكن سقوطه

مر عام على الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، والذي سقط في المحيط الهندي، والآن نعيش خطر جديد مع الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي الذي يبلغ حجمه 21 طن، وتم إطلاقه في يوم الأحد الماضي ويعتبر تائه في الفضاء، ويخشى الخبراء أن هذا الحجم الكبير للصاروخ لن يجعله يحترق بالكامل في الغلاف الجوي، وسيسقط جزء كبير منه على الأرض .

تعود تفاصيل الواقعة أنه في يوم الأحد الماضي تم إطلاق صاروخ صيني جديد، واكتملت مهمته في الصعود للفضاء، إلا أنه أخذ مسار للهبوط غير معروف بدقة حتى الآن، ووفقًا لبيان القيادة الأمريكية أن نقطة دخول الصاروخ الغلاف الجوي غير معروفة حتى الآن، وسيتم تحديدها في الفترة المقبلة.

الأماكن المتوقعة لسقوط الصاروخ الصيني

أكدت قيادة الفضاء الأمريكية أنها تتبع مسار الصاروخ لحظة بلحظة، وأنها توقعت أن يسقط الصاروخ يوم الاثنين المقبل، وشددت على اتهامها الصين بالتهاون مع هذه الأشياء، في حالة سقوط الصاروخ الصيني التائه الذي يبلغ 21 طن على منطقة مأهولة بالسكان.

فشل الصين في الاستجابة للمعايير الدولية

أكدت ناسا وكالة الفضاء الأمريكية أن الصاروخ الصاروخ الصيني الجديد الذي خرج عن السيطرة، يعد دليل قوي على فشل دولة الصين في الاستجابة للمعايير المتعارف عليها دوليًا، وهو الأمر الذي سيشكل خطر على الأرض، وبالتحديد في عودة الأجسام الفضائية القادمة من الفضاء.