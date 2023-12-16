صاروخ باليستي حوثي يصيب سفينة شحن في البحر الأحمر

قال مسؤول دفاع أميركي إن صاروخًا باليستيًا أُطلق من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن واصطدم بسفينة شحن تحمل علم ليبيريا في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب مما أدى إلى اندلاع حريق في السفينة.

سفينة الحاويات إم.إس.سي بلاتينيوم 3

وأفاد المسؤول أن السفينة المستهدفة هي (إم إس سي بلاتينيوم 3) ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي إصابات في الهجوم.

وأشار المسؤول إلى أن مدمرة البحرية الأميركية (مايسون) في طريقها للمساعدة في إطفاء الحريق على السفينة المتضررة.

ويبدو أن الصاروخ كان يستهدف (الجسرة) وهي سفينة شحن أُصيبت بقذيفة في وقت سابق من نفس اليوم.

وتعزز هذه الهجمات الحملة التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن حيث أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة من الهجمات الصاروخية في الأيام الأخيرة التي كادت أن تستهدف سفنًا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي.

وقد ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري أن السفينة (إم إس سي بلاتينيوم 3) التي تحمل شحنة حاويات تعود لشركة سويسرية وتحمل علم ليبيريا وقد تعرضت للهجوم أثناء رحلتها شمالًا على بعد نحو 35 كيلومترًا جنوب غرب مدينة المخا في اليمن.

وأكد مسؤول دفاعي أميركي أن الهجوم الصاروخي على السفينة الثانية تسبب في اندلاع الحريق ويعمل طاقم السفينة على إخماده.