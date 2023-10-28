شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم من تخاذلوا في الدفاع عن الأبرياء في غزة

أكد الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن ما يمارسه الاحتلال الغاشم الآن في غزة من قصف مكثف, وقتل وقطع كهرباء وإنترنت, وتدمير لكل مظاهر الحياة, وحجب كل مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من جرائم حرب, لهو إرهاب أعمى.

قصف غزة الآن - مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين

وأضاف شيخ الأزهر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن ما يحدث في غزة هو انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية الإنسانية, وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورا.

وأشار شيخ الأزهر أن التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء, وكل من دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.

وواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حل فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يواجه مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلا لها.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد بدأت في شن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة منذ ساعات, ما تسبب في انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وتغير المقاتلات الإسرائيلية على قطاع غزة بكثافة, في حين يتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي أن القصف الكبير الجاري الآن تعلى غزة مرحلة جديدة من الحرب على القطاع, وبحسب “فوكس نيوز: “الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا وأقوى هجوم منذ بداية الحرب”.