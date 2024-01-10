شعوب العالم تقرر 13 يناير يوم التحرك العالمي لأجل غزة

منذ بدأت الحرب الإسرائيلية ضد غزة، والعالم يشهد مظاهرات ليس لها مثيل، في عدة مدن بالعالم، واليوم تدعو شعوب العالم، لجعل يوم السبت القادم، الموافق 13 يناير، يوما موحدا للتظاهرات حول العالم، فهل ينجح هذا اليوم في الضغط على الحكومات الغربية، المؤيدة للكيان الصهيوني.

مظاهرات لنصرة غزة في روما

يوم التحرك العالمي لأجل غزة

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، هاشتاك Gaza Global Action#، لنصرة فلسطين، ووقف القتال في غزة المحتلة، وقد انضمت للدعوة الشعبية، عدة منظمات حقوقية، وائتلافات شعبية حول العالم، من أجل تكثيف الضغوطات الدولية، ومن أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتوقف حرب الإبادة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

يوم التحرك العالمي لأجل غزة 🇵🇸

#GazaGlobalAction السبت 13 يناير 2024 | 99 يوم على الحرب مسيرات ستشهدها عشرات المدن من دول العالم

من بينها المملكة المتحدة وأمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والدنمارك وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا… pic.twitter.com/KPH1JqIXIS — Dina Zakaria🇵🇸🇪🇬🇹🇷 (@dinazakaria9) January 10, 2024

فعاليات في 4 قارات

أعلنت منظمات وفعاليات في 4 قارات، حيث ستخرج المظاهرات من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا، واليابان وكوريا الجنوبية، والأردن وتركيا، وفرنسا وسويسرا واليونان وألمانيا والدانمارك، وأيضا البرازيل، للمشاركة في هذه الفعالية الضخمة.