أخبار عالمية

شعوب العالم تقرر 13 يناير يوم التحرك العالمي لأجل غزة

صفاء المشهور

منذ بدأت الحرب الإسرائيلية ضد غزة، والعالم يشهد مظاهرات ليس لها مثيل، في عدة مدن بالعالم، واليوم تدعو شعوب العالم، لجعل يوم السبت القادم، الموافق 13 يناير، يوما موحدا للتظاهرات حول العالم، فهل ينجح هذا اليوم في الضغط على الحكومات الغربية، المؤيدة للكيان الصهيوني.

يوم التحرك العالمي لأجل غزة

مظاهرات لنصرة غزة في روما

يوم التحرك العالمي لأجل غزة

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، هاشتاك Gaza Global Action#، لنصرة فلسطين، ووقف القتال في غزة المحتلة، وقد انضمت للدعوة الشعبية، عدة منظمات حقوقية، وائتلافات شعبية حول العالم، من أجل تكثيف الضغوطات الدولية، ومن أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتوقف حرب الإبادة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

فعاليات في 4 قارات

أعلنت منظمات وفعاليات في 4 قارات، حيث ستخرج المظاهرات من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا، واليابان وكوريا الجنوبية، والأردن وتركيا، وفرنسا وسويسرا واليونان وألمانيا والدانمارك، وأيضا البرازيل، للمشاركة في هذه الفعالية الضخمة.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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