شركة ميرسك تُوقف شحن الحاويات عبر البحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم شركة إيه بي مولر ميرسك يوم الجمعة أن الشركة ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وقد جاء هذا الإعلان بعد الحادث الذي تعرضت له سفينة (ميرسك جبل طارق) في الأيام القليلة الماضية والهجوم الجديد الذي تعرضت له سفينة حاويات أخرى في نفس المنطقة.

وقد أكدت الشركة في بيانها أنها أصدرت تعليمات لجميع سفنها المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلاتها حتى يتم إصدار تعليمات جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخاصة في منطقة مضيق باب المندب.

ويستهدف جماعة الحوثيين في اليمن السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتدعي أن هذه الهجمات تهدف إلى دعم الفلسطينيين في ظل الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس.

وفي اليوم السابق فقد أعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك أن سفينتها (ميرسك جبل طارق) قد تعرضت لاستهداف بصاروخ أثناء رحلتها من صلالة في سلطنة عمان إلى جدة في السعودية لكن الشركة نفت فيما بعد حدوث أي قصف، وقد أعلن الحوثيون أنهم أصابوا السفينة باستخدام طائرة مسيرة.

ويعتبر مضيق باب المندب أحد أهم الممرات المائية في العالم لشحن البضائع العالمية عبر البحر وخاصة النفط الخام والوقود الذي ينقل من الخليج إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد. وبالإضافة إلى ذلك ينقل المضيق السلع المتجهة إلى آسيا ومن بينها النفط الروسي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن 12 بالمئة من إجمالي النفط المنقول بحرا في النصف الأول من 2023 وكذلك ثمانية بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال مرت من باب المندب وخط أنابيب سوميد وقناة السويس.