شركة ميرسك تعلن عودة رحلاتها مجدداً عبر البحر الأحمر

على الرغم من هجمات الحوثيين المتكررة على السفن في البحر الأحمر، أعلنت شركة ميرسك الدنماركية مساء أمس تحديدها مواعيد لسفر وعبور العشرات من سفنها لقناة السويس والمرور عبر البحر الأحمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وجاء ذلك الإعلان بعد توقف بسيط اضطرت إليه شركات الشحن البحري الكبرى وذلك بسبب الهجمات التي يقوم بها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة ميرسك استئناف رحلاتها امتنعت شركات أخرى على المرور عبر البحر الأحمر وفضلت سلوك طرق أخرى ويأتي ذلك أيضا في ظل أنباء عن استهداف جماعة الحوثي لبعض السفن الأخرى في البحر الأحمر.

جماعة الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف سفينة MSC UNITED- المصدر: المتحدث العسكري عبر إكس

يذكر أن هجمات الحوثيين تأتي في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة وكان الحوثيون قد قاموا باستهداف العديد من السفن التي تعبر البحر الأحمر، تحركت الدول الكبرى تجاه تلك العمليات وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية عدة سفن حربية لمقاومة هجمات الحوثيين وقالت الخارجية الأمريكية بأن تلك السفن تهدف لتأمين حركة التجارة البحرية حول العالم وخصوصا تلك الذي تمر عبر البحر الأحمر، وتقول وكالة رويترز بأن إعلان شركة ميرسك عودة رحلاتها بأن تلك إشارة قوية على أن الشحن العالمي للشركات سيعود مجددا.

وتوقفت العديد من شركات الشحن الكبرى والتي كانت أبرزها شركة ميرسك الدنماركية وشركة “هاباج لويد” الألمانية واللتان تراجعت أسهمهما بواقع 5% لشركة ميرسك و6% لشركة هاباج لويد بالإضافة لمجموعة سفن شركة فرونت لاين الناقلة للنفط والتي تراجعت أسمها أيضا بواقع 5.3% وشركة شحن السيارات هويج أوتو لايرز النرويجية التي تراجعت أسهمها بواقع 3%، وامتنعت شركة هاباج لويد الألمانية عن تسيير رحلاتها لاعتقادها بأنها تعتبر الوضع خطير للغاية وأن سفنها لا يمكن لها عبور قناة السويس وستحاول تغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، وإلى جانب شركة ميرسك قالت شركة سي إم أي الفرنسية بأنها ستزيد عدد سفنها التي ستعبر قناة السويس.

يذكر أنه من بين السفن التي غادرت باتجاه البحر الأحمر سفينة مارين ميرسك والتي انطلقت من طنجة في 24 من ديسمبر من المتوقع وصولها إلى سنغافورة في الرابع عشر من يناير، تكلف هجمات الحوثيين عمر البحر الأحمر شركات ال الشحن كثيرا حيث أعلنت شركة ميرسك بأنها ستضيف رسوم قدرها 700 دولار للحاوية القياسية التي يبلغ طولها 20 قدم والتي ستسافر من الصين إلى شمال أوروبا، لن يكون الكثير من العملاء راضيين عن تلك الزيادات لذلك تسعى تلك الشركات بقوة لتجنب سلوك مسارات أخرى عبر البحر، يذكر أن شركة ميرسك لم تعلن عن جداول سفر السفن الخاصة بها كما أنها قالت بأن الجدول الزمني الذي ستلتزم به سيكون عرضة للتغيير بناءً على خطط طوارئ محددة يمكن تغييرها في خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن جماعة الحوثي كان قامت باستهداف العديد السفن التجارية الإسرائيلية وسفن أخرى متجهة إلى إسرائيل وأخرى لها علاقة بالكيان، قامت العديد من شركات الشحن بتغيير مساراتها خوفا من استهداف جماعة الحوثي لها مثل شركة “نيبون يوسين” و”ميتسو او اس كي لاينز” اليابانيتين وغيرتا وجهتيهما عن طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، تابعت العديد من الشركات نهج الشركات اليابانية مثل شركتي سي إم إيه وسي جي ام الفرنسيتان وشركة يوروناف البلجيكية وايفرغرين التايوانية الشهيرة وفرونت لاين واتش ام ام الكورية هويج اوتزلاينر النرويجية وغيرهم، يذكر أن آخر ضحايا هجمات الحوثيين كانت إحدى سفن شركة “إم إس سي” المعروفة باسم يونايتد والتي كانت في طريقها من السعودية إلى باكستان.