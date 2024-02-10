شركة ميتا تحذف حسابات خامنئي على فيسبوك وإنستجرام

حذفت شركة (ميتا) حسابات مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على تطبيقي فيسبوك وإنستجرام، وفقًا لتأكيد الشركة يوم الجمعة.

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

وقد أعلنت (ميتا) أنها اتخذت هذا القرار بسبب انتهاك هذه الحسابات المتكرر لسياستها الخاصة بالأفراد والمنظمات التي تشكل خطرًا دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وحتى الآن لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب التعليق حول هذه القضية وفقًا لوكالة (أسوشيتد برس).

ومن جانبه فقد كان خامنئي وكبار المسؤولين في إيران هدفًا للعقوبات الأمريكية لفترة طويلة.

فقد تعرض المرشد لعقوبات أمريكية منذ عام 2019 خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وذلك عندما تصاعدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط بسبب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية.